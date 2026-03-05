خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پزشکیان:

به حاکمیت همه کشورهای همسایه احترام می‌گذاریم

کد خبر : 1759023
لینک کوتاه کپی شد.

​رئیس جمهور گفت: ما به حاکمیت همه کشورهای همسایه احترام می‌گذاریم و هنوز هم معتقدیم آرامش منطقه باید به دست کشورهای منطقه تامین شود.

به گزارش ایلنا، یکصد و پنجاه و ششمین جلسه هیئت دولت، به ریاست دکتر مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور و با حضور وزرا و اعضای کابینه برگزار شد. 

مسعود پزشکیان در جلسه هیئت دولت ضمن تاکید بر حسن همجواری و رعایت حقوق همسایگی و احترام به حاکمیت دولت‌های همسایه به‌عنوان سیاست راهبردی جمهوری اسلامی اظهار کرد: ما کوشیدیم با کمک همسایگان و از طریق دیپلماسی از جنگ اجتناب کنیم، اما حمله نظامی آمریکایی صهیونی هیچ راه دیگری جز دفاع از خود برای ما باقی نگذاشت. ما به حاکمیت همه کشورهای همسایه احترام می‌گذاریم و هنوز هم معتقدیم آرامش منطقه باید به دست کشورهای منطقه تامین شود.

در جلسه هیئت دولت، ضمن بررسی آخرین وضعیت کشور پس از تجاوزات دشمن امریکایی - صهیونی و عملکرد دستگاه‌های اجرایی در شرایط جنگ، از همبستگی و ایستادگی بی‌نظیر ملت ایران و پشتیبانی آنان از کشور و نظام اسلامی در مواجه با تهاجمات دشمنان تجلیل و قدردانی شد.

همچنین رسیدگی همه جانبه به وضعیت شهروندان آسیب دیده از حملات امریکا و رژیم صهیونیستی به کشور به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی در دستور کار دولت قرار گرفت.

در جلسه هیئت دولت ضمن قدردانی از همبستگی و ایستادگی بی نظیر ملت ایران و  پشتیبانی و حمایت‌های ارزشمند و بی نظیرشان از کشور و نظام اسلامی در مواجهه با تهاجمات دشمن امریکایی صهیونیستی، بر التزام و پایبندی همه ارکان دولت به انجام وظایف و استمرار بی وقفه ارائه خدمت به مردم در همه بخش ها تاکید شد.

در این جلسه همچنین از دفاع جانانه نیروهای مسلح مقتدر و با صلابت جمهوری اسلامی ایران از  کشور و مردم و ضربات کوبنده و قاطع آنان به متجاوزان به میهن اسلامی تجلیل و قدردانی شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل