مسعود پزشکیان در جلسه هیئت دولت ضمن تاکید بر حسن همجواری و رعایت حقوق همسایگی و احترام به حاکمیت دولت‌های همسایه به‌عنوان سیاست راهبردی جمهوری اسلامی اظهار کرد: ما کوشیدیم با کمک همسایگان و از طریق دیپلماسی از جنگ اجتناب کنیم، اما حمله نظامی آمریکایی صهیونی هیچ راه دیگری جز دفاع از خود برای ما باقی نگذاشت. ما به حاکمیت همه کشورهای همسایه احترام می‌گذاریم و هنوز هم معتقدیم آرامش منطقه باید به دست کشورهای منطقه تامین شود.

در جلسه هیئت دولت، ضمن بررسی آخرین وضعیت کشور پس از تجاوزات دشمن امریکایی - صهیونی و عملکرد دستگاه‌های اجرایی در شرایط جنگ، از همبستگی و ایستادگی بی‌نظیر ملت ایران و پشتیبانی آنان از کشور و نظام اسلامی در مواجه با تهاجمات دشمنان تجلیل و قدردانی شد.

همچنین رسیدگی همه جانبه به وضعیت شهروندان آسیب دیده از حملات امریکا و رژیم صهیونیستی به کشور به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی در دستور کار دولت قرار گرفت.

در جلسه هیئت دولت ضمن قدردانی از همبستگی و ایستادگی بی نظیر ملت ایران و پشتیبانی و حمایت‌های ارزشمند و بی نظیرشان از کشور و نظام اسلامی در مواجهه با تهاجمات دشمن امریکایی صهیونیستی، بر التزام و پایبندی همه ارکان دولت به انجام وظایف و استمرار بی وقفه ارائه خدمت به مردم در همه بخش ها تاکید شد.

در این جلسه همچنین از دفاع جانانه نیروهای مسلح مقتدر و با صلابت جمهوری اسلامی ایران از کشور و مردم و ضربات کوبنده و قاطع آنان به متجاوزان به میهن اسلامی تجلیل و قدردانی شد.