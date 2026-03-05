سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت اعلام کرد
واگذاری اختیار عزل و نصب مقامات نظامی و انتظامی و اعلان صلح و جنگ به شورای موقت رهبری
سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام از تصویب واگذاری اِعمال بعضی از اختیارات رهبری از جمله عزل و نصب مقامات نظامی و انتظامی و اعلان صلح و جنگ به شورای موقت رهبری خبر داد.
به گزارش ایلنا، محسن دهنوی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «مطابق اصل ۱۱۱ قانون اساسی، اِعمال بعضی از اختیارات رهبری از جمله عزل و نصب مقامات نظامی و انتظامی و اعلان صلح و جنگ صرفا با تصویب سهچهارم اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام مجاز شناخته شده است.
مجمع تشخیص مصلحت نظام در مصوبه دوم خود در روز یکشنبه، اختیار شورای موقت رهبری در موارد مذکور را برای شرایط اضطراری با اکثریت بالاتر از سهچهارم اعضا، تصویب و به شورای مذکور ابلاغ کرد تا هیچ خلاء اجرایی و فرماندهی در اداره کشور وجود نداشته باشد.»