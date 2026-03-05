به گزارش ایلنا،سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان در تماس تلفنی، با جیحون بایراموف وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان گفتگو کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان با تاکید بر سیاست حُسن همسایگی جمهوری اسلامی ایران با آن کشور، تاکید کرد جمهوری اسلامی ایران خواهان گسترش روابط با جمهوری آذربایجان در همه زمینه‌ها می‌باشد.

عراقچی با اشاره به انفجارهای امروز در جمهوری خودمختار نخجوان، شلیک هرگونه‌ پرتابه به سمت آن جمهوری از سوی ایران را تکذیب کرد و گفت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مشغول بررسی و تحقیقات لازم در این خصوص هستند.

عراقچی به ویژه به نقش رژیم اسرائیل در اینگونه حملات به منظور انحراف افکار عمومی و تخریب روابط حسنه ایران با همسایگان خود اشاره کرد و گفت نمونه‌های دیگری از این دست نیز در روزهای اخیر مشاهده شده است.

وزیر امور خارجه ایران با اظهار تاسف از مجروح شدن چند نفر از اتباع جمهوری آذربایجان در این حادثه، برای آنان آرزوی سلامتی کرد.

انتهای پیام/