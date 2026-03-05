شهادت یکی از مدافعان وطن در پایگاه دریابانی گناوه

سرباز وظیفه‌شناس حمید جعفری یکی از مدافعان امنیت از شهرستان گناوه که در محل خدمت خود مشغول انجام وظیفه بود، به فیض عظیم شهادت نائل آمد.

به گزارش ایلنا، سردار خسروی -فرمانده مرزیانی استان بوشهر- پنجشنبه ۱۴ اسفند گفت: در حمله امروز دشمن به یکی از مناطق نظامی در استان بوشهر، یکی از مدافعان امنیت از شهرستان گناوه که در محل خدمت خود در شمال استان بوشهر مشغول انجام وظیفه و جهاد بود، به فیض عظیم شهادت نائل آمد.

وی در ادامه افزود: سرباز وظیفه‌شناس حمید جعفری امروز به‌ دست رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار به شهادت رسید.

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی مرزبانی استان بوشهر، فرمانده مرزبانی استان ضمن تسلیت به همرزمان و خانواده شهید گفت: امروز جنگ اسلام در برابر کفر جهانی است و تا پای جان از سرزمین اسلامی دفاع خواهیم کرد.

