خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

غریب‌آبادی:

ایران همسایگانش را هدف نمی‌گیرد

کد خبر : 1758954
لینک کوتاه کپی شد.

معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت: «ما کشورهای همسایه را هدف قرار نمی‌دهیم. درباره سانحه جمهوری آذربایجان باید تحقیق شود و پاسخ شما را بدهم.»

به گزارش ایلنا، «کاظم غریب‌آبادی» معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در واکنش به گزارش‌های منتشرشده مبنی بر حمله پهپادی به فرودگاه بین‌المللی نخجوان در جمهوری آذربایجان گفت: «ما کشورهای همسایه را هدف قرار نمی‌دهیم. درباره این سانحه که از شما درباره آن شنیدم، باید تحقیق شود و پاسخ شما را بدهم.»

با این حال، غریب‌آبادی تصریح کرد: «این سیاست جمهوری اسلامی ایران نیست که به کشورهای همسایه‌اش حمله کند، مگر آنکه پایگاه‌های نظامی دشمنان ما یعنی آمریکا و رژیم صهیونیستی در این کشورها مستقر باشد و از این پایگاه‌ها برای حمله به ایران استفاده شود.»

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل