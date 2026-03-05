به گزارش ایلنا، «کاظم غریب‌آبادی» معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در واکنش به گزارش‌های منتشرشده مبنی بر حمله پهپادی به فرودگاه بین‌المللی نخجوان در جمهوری آذربایجان گفت: «ما کشورهای همسایه را هدف قرار نمی‌دهیم. درباره این سانحه که از شما درباره آن شنیدم، باید تحقیق شود و پاسخ شما را بدهم.»