غریبآبادی:
ایران همسایگانش را هدف نمیگیرد
به گزارش ایلنا، «کاظم غریبآبادی» معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در واکنش به گزارشهای منتشرشده مبنی بر حمله پهپادی به فرودگاه بینالمللی نخجوان در جمهوری آذربایجان گفت: «ما کشورهای همسایه را هدف قرار نمیدهیم. درباره این سانحه که از شما درباره آن شنیدم، باید تحقیق شود و پاسخ شما را بدهم.»
با این حال، غریبآبادی تصریح کرد: «این سیاست جمهوری اسلامی ایران نیست که به کشورهای همسایهاش حمله کند، مگر آنکه پایگاههای نظامی دشمنان ما یعنی آمریکا و رژیم صهیونیستی در این کشورها مستقر باشد و از این پایگاهها برای حمله به ایران استفاده شود.»