فهرست بلند اهداف غیرنظامی در تجاوزات ددمنشانه آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه مردم ایران
سخنگوی وزارت امور خارجه در پیامی در شبکه ایکس با انتشار فهرست برخی از دهها مرکز غیرنظامی از جمله مناطق مسکونی، بیمارستانها، مدارس، مراکز امدادی و اماکن تاریخی - از دبستان شجره طیبه در میناب تا دو مقر پلیس دیپلماتیک در تهران- را منتشر کرد.
اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه در پیامی در شبکه ایکس با انتشار فهرست برخی از دهها مرکز غیرنظامی از جمله مناطق مسکونی، بیمارستانها، مدارس، مراکز امدادی و اماکن تاریخی - از دبستان شجره طیبه در میناب تا دو مقر پلیس دیپلماتیک در تهران- را منتشر کرد و نوشت:
در پنج روز گذشته، در پی حملات آمریکا و اسرائیل به ایران، شمار زیادی از مناطق غیرنظامی هدف قرار گرفتهاند. یکی از نخستین این موارد، مدرسه ابتدایی در شهر میناب بود؛ اما این تنها نمونه نیست. در این مدت، دهها مرکز غیرنظامی از جمله مناطق مسکونی، بیمارستانها، مدارس، مراکز امدادی و اماکن تاریخی مورد حمله قرار گرفتهاند.
برخی از این اهداف عبارتند از:
مناطق مسکونی در میدان نیلوفر تهران (بیش از ۲۰ غیرنظامی جان باختند)
یک مجتمع مسکونی پرجمعیت در سنندج
ارگ تاریخی رادیو و کاخ گلستان در جنوب تهران
بیمارستان گاندی، تهران
بازار بزرگ تهران
بیمارستان ابوذر، اهواز
اطراف ساختمان جمعیت هلالاحمر ایران، تهران
بیمارستان خاتمالانبیاء، تهران
سازمان بهزیستی کشور، تهران
بیمارستان مطهری، تهران
بیمارستان ولیعصر، تهران
بیمارستان تروما و سوختگی، تهران
مرکز مراقبت از نوزادان آمنه، تهران
بیمارستان قلب شهید رجایی، تهران
خانههای مسکونی اطراف میدان سپاه، تهران
مناطق مسکونی در مراغه (بیش از ۲۷ غیرنظامی کشته شدند)
بیمارستان بقایی، اهواز
پایگاه اورژانس چابهار
پایگاه اورژانس سراب
پایگاه اورژانس همدان
بیمارستان حضرت ابوالفضل، میناب
دبستان شهید محلاتی، تهران
مدرسه هدایت، نارمک تهران
یک سالن ورزشی در لامرد، استان فارس (۱۸ کودک و نوجوان جان باختند)
کشته شدن ۳۵ غیرنظامی در استان فارس
بازار میدان بهارستان، تهران
یک پارک کودکان در تهران
مرکز اورژانس پزشکی، تهران
یک مهدکودک در نارمک
خانههای مسکونی در نارمک، خیابان عراقی و بلوار مرزداران، تهران
میدان ارگ و محدوده تاریخی کاخ گلستان
حمله به بلوار میرداماد که به ساختمانهای مسکونی و مراکز درمانی آسیب رساند
حمله به دو مقر پلیس دیپلماتیک