تکذیب پرتاب پهپاد از سوی نیروهای مسلح به جمهوری آذربایجان
به گزارش ایلنا، ستادکل نیروهای مسلح اعلام کرد: جمهوری اسلامی ایران ضمن احترام به حاکمیت همه کشورها به خصوص کشورهای مسلمان و همسایه، پرتاب پهپاد از سوی نیروهای مسلح به سوی جمهوری آذربایجان، را تکذیب میکند.
اقدامات از سوی رژیم جعلی صهیونیستی برای برهم زدن روابط کشورهای مسلمان از طرق گوناگون مسبوق به سابقه بوده و برابر بررسیهای به عمل آمده، چنین اقدامی برای متهم سازی جمهوری اسلامی ایران توسط آن رژیم، صورت گرفته است.