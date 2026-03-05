به گزارش ایلنا، ستادکل نیرو‌های مسلح اعلام کرد: جمهوری اسلامی ایران ضمن احترام به حاکمیت همه کشور‌ها به خصوص کشور‌های مسلمان و همسایه، پرتاب پهپاد از سوی نیرو‌های مسلح به سوی جمهوری آذربایجان، را تکذیب می‌کند.