با حضور در سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران؛

«مسعود بارزانی» شهادت رهبر انقلاب را تسلیت گفت

هیأت بلندپایه حزب دموکرات کُردستان عراق به ریاست «سیداد بارزانی» در اربیل با حضور در سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران، به نمایندگی از «مسعود بارزانی» شهادت رهبر انقلاب را تسلیت گفت.

به گزارش ایلنا،دفتر مسعود بارزانی با انتشار بیانیه‌ای نوشت: هیأت عالی‌رتبه حزب دموکرات کُردستان عراق (پارتی) به ریاست آقای «سیداد بارزانی» به نمایندگی از آقای «مسعود بارزانی» از شخصیت‌های برجسته سیاسی اقلیم کُردستان عراق، برای ابراز هم‌دردی و عرض تسلیت به مناسبت شهادت حضرت آیت‌الله العظمی «سیدعلی خامنه‌ای» در سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در شهر اربیل، حضور پیدا کرد. 

آقای «سیداد بارزانی» در دیدار با آقای «فرامرز اسدی» سرکنسول ایران در اقلیم کُردستان، به نمایندگی از آقای «مسعود بارزانی»؛ ضمن ابراز هم‌دردی، این ضایعه بزرگ و فقدان این عالم دینی عالی‌قدر را به دولت و ملت بزرگ ایران، تسلیت گفت.

 

 

 

