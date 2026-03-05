اعتراض ایران به جانبداری آژانس درباره استفاده از زور علیه ایران

متن سخنان رضا نجفی نماینده کشورمان به شرح زیر است:

«آقای رئیس

مایلم با پرداختن به بیانیه مدیرکل در افتتاحیه جلسه عادی شورای حکام در روز دوشنبه شروع کنم: ایران پیوسته تأکید کرده است که سلاح‌های هسته‌ای جایی در دکترین نظامی آن ندارد، موضعی که با فتوای رهبر شهیدمان مبنی بر ممنوعیت سلاح‌های هسته‌ای پشی از این مورد تاکید قرار گرفته بود. آژانس جامع‌ترین بازرسی‌های جهان را در ایران انجام داده است و گزارش‌های آژانس تأیید می‌کند که هیچ مدرکی دال بر هیچ انحرافی وجود ندارد. ایجاد تردید در این مورد و استفاده از عباراتی مانند «اطمینان از عدم دستیابی ایران به سلاح‌های هسته‌ای» توسط مدیرکل، هم غیرمنصفانه است و هم نشان‌دهنده جانبداری. این ادعا که استفاده از زور صرفا یک واقعیت در روابط بین‌الملل است و می‌تواند تجاوز یا بمباران میز مذاکره را توجیه کند، کاملاً غیرقابل قبول است. این استفاده از زور، موجب شهادت بسیاری از مردم بیگناه و غیرنظامیان ایران شده است، از جمله ۱۶۸ دختر دانش آموز.



ذیل این دستورکار، از کشورهای عضو انتظار می‌رود که بیانیه های خود را در مورد گزارش مدیرکل، همانطور که در سند GOV/2026/8 آمده است، ارائه دهند. با این حال، از نظر ما، این گزارش دیگر معتبر نیست، زیرا شرایط فعلی را به طور دقیق منعکس نمی‌کند.



با توجه به اقدامات تجاوزکارانه اخیر رژیم‌های نسل‌کش آمریکایی و اسرائیلی، از جمله حملات به تأسیسات هسته‌ای تحت پادمان، این تحولات در گزارش مدیرکل لحاظ نشده است. بر این اساس، ما بحث در مورد این گزارش مدیرکل را در نشست فعلی شورا، از لحاظ محتوایی، بی مبنا می‌دانیم.



علاوه بر این، همانطور که در موضع حقوقی ثبت شدۀ خود (INFCIRC/1340) بیان کردیم، ایران مجدداً تأکید می‌کند که تغییر عنوان دستورکار و گزارش مدیرکل کاملاً غیرقابل قبول، فاقد هرگونه مبنای حقوقی و از نظر حقوق بین‌الملل، فاقد ‌اثر است. البته اعتبار آژانس و شورای حکام پیش از این، زمانی که تأسیسات هسته‌ای تحت پادمان برای اولین بار در ماه ژوئن 2025 مورد حمله قرار گرفتند، تضعیف شده بود، در حالی که نه شورای حکام و نه مدیرکل هیچ محکومیتی صادر نکردند. با این وجود، برای رساندن صدای ملت بزرگ ایران و به احترام کشورهای مسئول، در این جلسه شرکت می‌کنیم و بیانیه خود را ارائه می‌دهیم.

همکاران محترم

در طول نه ماه گذشته، پس از حملات غیرقانونی علیه تأسیسات هسته‌ای تحت پادمان ایران، تهدیدات مداوم علیه برنامه هسته‌ای ایران ادامه داشته است. مقامات ارشد رژیم‌های آمریکا و اسرائیل بارها بیانیه‌هایی صادر کرده‌اند که حاکی از احتمال حملات مجدد بود. این بیانیه‌ها گهگاه با ادعاهای بی‌اساس در مورد ماهیت منحصراً صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران همراه بوده است.



قابل توجه است که پس از ادعای اولیه با اطمینان مبنی بر نابودی همه چیز، آنها سپس در مورد برنامه هسته‌ای ایران ابراز نگرانی کردند! این الگوی شکست‌خورده آمریکایی - که با اتهامات بی‌اساس همراه با فشار سیاسی و نظامی مشخص می‌شود - بیش از سه دهه ادامه داشته است.

مطابق با یک الگوی دیرینه، استراتژی آمریکا برای توجیه اقدامات مجرمانه تجاوزکارانه خود، که می‌توان آن را «سلاح‌های فریب جمعی» توصیف کرد - یعنی تحریف، اطلاعات نادرست و ادعاهای بی‌اساس - استفاده کرد.

طی این دوره، جمهوری اسلامی ایران، از طریق ارتباطات رسمی در سطوح مختلف - از جمله وزیر امور خارجه و معاون رئیس جمهور - بارها نگرانی‌های خود را به مدیرکل منتقل کرد و توجه آژانس را به تهدیدهای مطرح شده جلب نمود و از او خواست تا موضعی روشن اتخاذ کند و رسماً چنین تهدیدهایی را محکوم کند. با وجود این هشدارهای مکرر و مستند، جای تأسف است که تا به امروز، هیچ اقدام یا بیانیه عمومی از سوی مدیرکل در محکومیت چنین تهدیدهایی صادر نشده است.



همکاران محترم

در ژوئن ۲۰۲۵، پس از حملات غیرقانونی علیه تأسیسات هسته‌ای تحت پادمان ایران، نماینده ایالات متحده اظهار داشت که تأسیسات هسته‌ای تحت پادمان، «اهداف مشروع» هستند! اگرچه برای ایالات متحده، مدارس ابتدایی و دانش‌آموزان دختر اهداف مشروع محسوب می‌شوند، حالا با شهادت بیش از ۱۶۸ دختر دانش‌آموز ایرانی، این امر را به طرز غم‌انگیزی در عمل نشان داده است.

متاسفانه، وضعیت فعلی نتیجه مستقیم عدم رسیدگی و پاسخ قاطع شورای حکام به چنین نقض های فاحش است. اقدامات تجاوزکارانه رژیم‌های آمریکا و اسرائیل صرفاً علیه ایران نیست؛ بلکه بی‌توجهی آشکار و فرسایش عمدی رژیم بین‌المللی عدم اشاعه، به ویژه NPT و نظام پادمان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است. جمهوری اسلامی ایران برای حفظ منافع ملی خود به تصمیمات این شورا وابسته نیست و قاطعانه از خود دفاع خواهد کرد. با این وجود، اگر جامعه به اصطلاح بین‌المللی واقعاً به رژیم عدم اشاعه، NPT و نظام پادمان اهمیت می‌دهد، باید قاطعانه و محکم در برابر این اقدامات غیرقانونی و قلدرمآبانه رژیم‌های نسل‌کش آمریکایی و اسرائیلی بایستد!



چگونه شورای حکام آژانس می‌تواند به اهمیت NPT و رژیم عدم اشاعه استناد کند، در حالی که در مقابله با اقدامات تجاوزکارانه رژیم‌های آمریکایی و اسرائیلی در ژوئن ۲۰۲۵ و سپس در مارس ۲۰۲۶ سکوت مرگباری اختیار کرده است و درواقع از قانون جنگل حمایت می کند؟

به طرز نگران‌کننده‌ای، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و شورای حکام نتوانسته‌اند - یا نمی‌خواهند - حتی این اقدامات غیرقانونی و وحشیانه را محکوم کنند.



البته ما از اعضای مسئول شورای حکام به خاطر محکومیت صریح و اصولی حملات علیه تأسیسات هسته‌ای تحت پادمان ایران قدردانی می‌کنیم.



همکاران محترم

گزارش‌های مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی - علیرغم ملاحظات جدی ما در مورد محتوای آنها - هیچ گونه نقض تعهدات پادمانی ایران را اثبات نمی‌کند و هیچ گونه انحرافی در مواد هسته‌ای را مستند نمی‌کند. گزارش آژانس به صراحت تأیید می‌کند که هیچ مدرکی مبنی بر برنامه توسعه سلاح‌های هسته‌ای در ایران وجود ندارد.



بنابراین، ادعای ایالات متحده مبنی بر "تهدید قریب‌الوقوع" چیزی جز یک دروغ آشکار و عمدی نیست. حتی وزیر امور خارجه ایالات متحده نیز اذعان کرد که ایران تهدید قریب‌الوقوعی نیست. این رژیم اسرائیل بود که قصد حمله به ایران را ابراز کرده بود و ایالات متحده برای حمایت از منافع شیطانی رژیم اسرائیل در این موضوع مداخله کرد.



اگر هر کشوری خودسرانه و فریبکارانه به یک کشور عضو NPT را که تأسیسات هسته‌ای آن تحت پادمان آژانس است، حمله کند، مشروعیت و اعتبار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و کل سیستم پادمان آن را از بین خواهد برد.



ایالات متحده همچنان برای توجیه اقدامات تجاوزکارانه به ادعاهای دفاع از خود یا دفاع از خود جمعی تکیه می‌کند. در ژوئن ۲۰۲۵، همین ادعاها مطرح شد. نمایندگی ایران پاسخی روشن و مبتنی بر حقوق بین الملل ارائه داد که رسماً در سند INFCIRC/1300 ثبت شده است. من همکاران را به آن سند ارجاع می‌دهم و محتوای آن را در اینجا تکرار نمی‌کنم.



همکاران محترم

می‌خواهم مجدداً تأکید کنم که دیدگاه‌های ایران در مورد محتوای گزارش مدیرکل به طور کامل در یادداشت توضیحی ارائه شده توسط ایران که به عنوان سند INFCIRC/1343 منتشر شده، منعکس شده است.



با توجه به اینکه گزارش مدیرکل (GOV/2026/8) به وضعیت قبل از حملات اخیر می‌پردازد، مایلم موضع جمهوری اسلامی ایران را در این زمینه مجدداً تأیید کنم و توجه شورای حکام را به نکات زیر جلب نمایم:

گزارش مدیرکل به وضوح نشان می‌دهد که شرایط فعلی ناشی از حملات انجام شده توسط رژیم‌های آمریکا و اسرائیل بوده است. همچنین تأیید می‌کند که تعلیق فعالیت‌های راستی‌آزمایی و خروج بازرسان، پیامدهای وضعیت پس از حمله بوده و تصمیماتی است که توسط خود آژانس اتخاذ شده است. مدیرکل در گزارش خود اظهار می‌دارد که شرایط پس از حمله، اجرای عادی پادمان‌ را تقریباً غیرممکن می‌کند و حتی نگرانی‌های امنیتی، آژانس را مجبور به خروج تمام بازرسان خود کرده است. مدیرکل همچنین الزامات قانونی داخلی ایران را تصدیق و به آنها احترام می‌گذارد و آمادگی خود را برای در نظر گرفتن نگرانی‌های امنیتی ایران ابراز کرده است.

تأسیسات هسته‌ای تحت پادمان ایران که مدت‌ها به طور شفاف تحت پادمان‌ آژانس فعالیت می‌کردند، عمداً و به طور غیرقانونی هدف قرار گرفتند که نقض آشکار اصول عدم مداخله، ممنوعیت استفاده از زور و حمایت‌های حقوقی تضمین شده برای فعالیت‌های هسته‌ای صلح‌آمیز تحت NPT و حقوق بین‌الملل است.



علاوه بر این، تهدیدهای مداوم و آشکار مبنی بر تجاوز مجدد توسط متجاوزین، تدابیر امنیتی پیشرفته را در تمام سایت‌های آسیب‌دیده ضروری کرده است. در این شرایط فوق‌العاده و بی‌ثبات، دسترسی به سایت‌ها و تأسیسات آسیب‌دیده برای ارزیابی وضعیت، نه ایمن و نه امکان‌پذیر بود. این سایت‌ها و تأسیسات از نظر داخلی آلوده و از نظر ساختاری آسیب‌دیده باقی مانده‌اند، در حالی که همچنان با تهدید معتبر و مداوم اقدامات خصمانه بیشتر مواجه هستند.

همانطور که مدیرکل و معاون مدیرکل در امور پادمان‌ به درستی در موارد متعدد تأکید کرده‌اند، شرایطی که آژانس با آن مواجه است در تاریخ خود بی‌سابقه است. علاوه بر این، این شرایط خارج از چارچوب حقوقی تعیین شده در موافقتنامه پادمان جامع است. اجرای مداوم پادمان‌ مستلزم حداقل آستانه امنیت فیزیکی و ایمنی پرسنل می باشد. در این مورد، شرایط ناشی از اقدامات تجاوزکارانه، وضعیتی را ایجاد کرده است که انجام عادی تعهدات راستی‌آزمایی را از نظر قانونی غیرممکن و از نظر عملیاتی غیرقابل اجرا است. با توجه به شرایط حاکم - به ویژه تهدیدات مداوم، صریح و علنی علیه برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز جمهوری اسلامی ایران در هشت ماه گذشته توسط مقامات آمریکایی و رژیم صهیونیستی - انتظار اجرای عادی پادمان‌ در ایران، از نظر حقوقی و فنی، غیرقابل قبول بود.



همکاران محترم

در پایان، جمهوری اسلامی ایران بر حق ذاتی خود برای دفاع از خود تأکید می‌کند و با تمام توان از ملت بزرگ، حاکمیت و منافع ملی خود دفاع خواهد کرد. اقدامات قانونی و قاطع ایران تا پایان تجاوز و خنثی‌سازی کامل همه منابع تهدید ادامه خواهد یافت.



متجاوزان، سرمست از تکبر، گمان می‌کردند که حملات می‌تواند ملت بزرگ ایران را به تسلیم وادار کند. با این حال، پس از پنج روز مقاومت پایدار، به عظمت و عزت واقعی ملت ایران پی برده است. ما چنان درس قاطع و پایداری به متجاوزان خواهیم داد که فکر حمله مجدد به این سرزمین مقدس برای همیشه از ذهنشان پاک شود.»