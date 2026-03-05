به گزارش ایلنا، عسکر جلالیان، معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری و دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، گفت: همانطور که استحضار دارید رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا در یک اقدام ددمنشانه با حمله‌ای که به یک مرکز آموزشی به یک مدرسه انجام دادند ۱۶۵ نفر را شهید کردند.

وی ادامه داد: این اقدام از نظر اسناد بین الملل به ویژه کنوانسیون حقوق کودک محکوم است همه کشورهایی که عضو این معاهده هستند باید این اقدام را محکوم کنند مواد مختلفی از کنوانسیون حقوق کودک به ویژه ماده ۳۸ مواد در واقع بندهای ۱ و چهارم این ماده تصریح دارد که در محاسبات مسلحانه کشورها باید تدبیر کنند و به کودکان آسیبی وارد نشود همچنین در کنوانسیون های ژنو به ویژه کنوانسیون چهارم ژنو و پروتکل های الحاقی که مربوط به این کنوانسیون ها هست تصریح دارد که در مخاصمات مسلحانه نباید غیرنظامی‌ها و کودکان و افراد زیر ۱۸ سال آسیب ببینند این اقدام رژیم صهیونیستی حتماً باید توسط مجامع بین المللی مورد در واقع محکومیت قرار بگیرد.

معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری تاکید کرد: به عنوان دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک از اقدام به جا و منطقی یونیسف در تهران نمایندگی تشکر کنم که این اقدام را محکوم کرد و درخواست میکنم از همه مراجع ملی کشورهای عضو کنوانسیون ۱۹۸۹ که این اقدام ددمنشانه را محکوم کنند تا ما شاهد یک امنیت آرامش و آسایش بهتری برای کودکان این کره خاکی باشیم.

