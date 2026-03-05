شهریار حیدری نماینده سابق مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره لغو مراسم وداع با رهبر انقلاب گفت: ملت ایران همچنین ملت‌های مسلمان دنیا داغدار این غم بزرگ هستند حالا چند روز جابجایی در برگزاری مراسم تفاوتی ندارد مهم این است که تمام ملت غمگین و از این موضوع ناراحت هستند.

وی گفت: تعویق برگزاری این مراسم به این دلیل است که در این فضا سوءاستفاده صورت نگیرد ما شاهد فعل و انفعالات برخی از جریانات هستیم که مخالف نظام و انقلاب و کشور هستند و از طرفی هم تحرکات صهیونیست‌ها برای به کارگیری از جریانات نفاق و جریاناتی که مخالف نظام هستند، وجود دارد و به نظر من منطقی است، این مراسم در زمان مناسب و در شرایط مناسبی اتفاق بیفتد.

این فعال سیاسی با تاکید بر اینکه مردم داغدار این غم هستند، گفت: جابجایی زمان مراسم برای چند روز یا یک مدت کوتاهی به خاطر وضعیت و شرایط موجود و همچنین جلوگیری از سوءاستفاده برخی از جریانات است و بعد از آرام شدن شرایط مردم از جاهای مختلف از نقاط مختلف کشور حتما حضور پیدا می‌کنند و این وقفه برای جلوگیری از وقوع حادثه تلخ احتمالی است. در مجموع معتقدم در هر زمانی که بحث مراسم باشد مردم تمام‌قد حضور پیدا می‌کنند و گوش به هیچ حادثه و تحریک دشمن هم نمی‌دهند. بعد از شهادت رهبری خیلی افراد برایشان دیگر هیچ حادثه‌ای مهم نیست و از جان می‌گذرند.

وی تاکید کرد: این موارد هم ملاحظاتی است که مسئولین برگزاری مراسمات با اتخاذ تدابیر امنیتی لازم در نظر گرفته‌اند.

حیدری در بخش دیگری از صحبت‌هایش درباره ارزیابی‌اش از روزهای آینده درباره جنگ گفت: ژئوپولتیک جمهوری اسلامی به گونه‌ای است که با موشک و هواپیما و پهپاد نمی‌شود جمهوری اسلامی را ساقط کرد و آسیب جدی به آن وارد کرد با هر گلوله، هر موشک و هر بمبی که می‌زنند برای ما خسارت وارد می‌کنند اما این را بفهمند که جغرافیای جمهوری اسلامی با سوریه، لبنان و عراق متفاوت است.

وی تصریح کرد: جمهوری اسلامی کشوری است که قریب به ۴۷ سال است نسبت به استحکامات دفاعی، نظامی و تقویت توان دفاعی و نظامی خودش مرتب به صورت مستمر اقدام کرده و پیش‌بینی این روزها را در ۱۰ سال پیش کرده بود بنابراین این‌ها به جز اینکه آسیب می‌رسانند کاری نمی‌توانند انجام دهند و به اهداف مدنظرشان نمی‌رسند و نمی‌توانند نظام جمهوری اسلامی را ساقط کنند.

این فعال سیاسی تاکید کرد: در این جنگ هم موازنه به نفع جمهوری اسلامی است و هر روز جمهوری اسلامی هم برتری پیدا می‌کند و اهدافی که آمریکا در منطقه دارد کاملا تحت کنترل اطلاعاتی و عملیاتی نیروهای امنیتی اطلاعاتی و نظامی جمهوری اسلامی است و قطع و یقین اثرات منفی آن برای کشورهای منطقه حامی آمریکا و اسرائیل و کشورهای اروپایی به مراتب بیشتر است.

حیدری گفت: جمهوری اسلامی خودش را از قبل برای چنین روزهایی آماده کرده تا اگر اتفاقی بیفتد بتواند ماه‌ها مقاومت و مقابله کند بنابراین الان هم اگر جمهوری اسلامی بخواهد، این‌ها حاضرند مذاکره کنند و قطع و یقین این جمهوری اسلامی است که رسماً اعلام کرده بود اگر جنگ را شروع کنید شروع آن با شماست اما پایانش با ماست.

وی عنوان کرد: بالاخره تعدادی از عزیزان ما و در راس آنها مقام معظم رهبری توسط اینها شهید شدند و جوانان و مردم زیادی شهید شدند و مردم خواستار انتقام هستند بنابراین اگر این جنگ برای مدت‌ها هم طول بکشد جمهوری اسلامی آمادگی مقابله و مقاومت دارد هر روز هم حوزه مقاومت و قدرت ژئوپولیتیکی ایران بر این معادلات بیشتر و مسلط‌تر می‌شود.

