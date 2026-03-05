به گزارش ایلنا، آیت الله عبدالله جوادی آملی از مراجع تقلید در پیام مهمی، با بیان اینکه مردم بزرگ و بزرگوار ایران در آستانه امتحان بزرگی قرار گرفته‌اند، همگان را به حفظ وحدت و انسجام و حضور دعوت کرد.

این مرجع تقلید گفت: بار دیگر شهادت گرانبار و تحمل‌ناپذیر رهبر معظم انقلاب به پیشگاه امت اسلام و خاندان مکرم و معظم این بزرگ و بزرگوار تعزیت عرض می‌کنیم. ایشان، محصول خدمات چندین ساله خود را با پذیرش شهادت پربرکت در راه دین پذیرفتند و هم‌اکنون در کنار مائده سید الشهداء و مأدبه حسن بن علی (سلام الله علیهما) مهمان‌اند.

وی افزود: همچنین شهادت عده‌ای از فرماندهان بزرگ و رهبران بزرگوار امور نظامی را گرامی می‌داریم و به خاندان معظم اینها تعزیت عرض می‌کنیم، همچنین شهادت سایر شهدای هموطنان عزیز ما که در راه حفظ اسلام و میهن اسلامی فداکاری کردند و به فوز شهادت و فیض رهروی راه انبیای الهی رسیده‌اند شهادتشان مبارک باد، شهادت این عزیزان را نیز به خاندان و بازماندگانشان تعزیت عرض می‌کنم.

آیت الله جوادی آملی در ادامه ضمن عرض تسلیت به مناسبت شهادت مردم بیگناه و جمعی از کودکان مدرسه میناب نیز گفت: شهادت کودکان و عزیزان و نور چشمان مدرسه میناب و سایر مدارس که در دوران کودکی طعم شهادت را چشیدند را به خانواده‌های معزز و معظم اینها تعزیت عرض می‌کنیم و هر کس در این راه خونی داد شهادتی نصیب او شد حشر همه اینها با شهدای کربلا و شهدای در راه حق باشد.

وی خاطرنشان کرد: کسی که در راه حق شهید شد و کسی که در راه دین شهید شد او محشور با همه انبیاء است. اگر سرایندگان دیروز ما می‌گفتند بنازم به دستی که انگور چید مریزاد پایی که در هم فشرد، اما شعر امروز ما این است بنازم به دستی که موشک نهاد مریزاد دستی که موشک گشود. این مرجع تقلید تصریح کرد: من بار‌ها نسبت به این عزیزان موشک‌ساز گفتم «سلام الله علیه» اینها از بهترین یاران و یاوران ولی عصرند. همان‌طوری که اصحاب خاص ائمه (علیهم السلام) یار و یاورشان بودند اینها هم یار و یاور رهبرشان بودند. یار و یاور ایران اسلامی بودند یار و یاور ملت بودند.

آیت الله جوادی آملی با تاکید بر حفظ وحدت جامعه اسلامی گفت: ما الآن در آستانه امتحان بزرگی هستیم و باید مواظب باشیم این وحدت را کاملاً حفظ بکنیم، این اتحاد را کاملاً حفظ بکنیم، اگر مختصر رنجی هست گنج بی‌شماری در پیش است. ما باید بدانیم بیگانه‌ای قصد این آب و خاک کرد. قصد تجزیه کرد. قصد تقطیع کرد. خاک ما، آبرو و جان ماست.

وی با ذکر حدیثی از امام صادق (علیه السلام) افزود: «مَن قُتِلَ دُونَ مالِهِ ظُلما فهُو شَهیدٌ» این منطق دین است، وقتی از امام معصوم می‌پرسند کسی قصد مال ما سرزمین ما و خاک ما کرد چه کنیم؟ فرمود «فاقتله دمه علی» خونش به عهده من امام، خونش را بریز. ریختن خون صهیونیست ریختن خون ترامپ و امثال ذلک، فرمود خونش را بریز، به عهده من. الآن حرف امام زمان این است با صهیونیست بجنگ خونش به عهده من. حرف امام زمان این است که با آمریکای ستمکار بجنگ خونش به عهده من.

آیت الله جوادی آملی با تمجید از حضور ملت بزرگ ایران در صحنه و با بیان اینکه مردم بزرگ ایران، حافظان دین خدا هستند، گفت: من از بزرگی شما ملت بزرگ و از عظمت و جلال و شکوه شما ایرانی‌های مسلمان بزرگ، کسانی که هر روز و هر شب هنوز این میدان‌ها را رها نکرده و رها نمی‌کنید، از خواهرانمان، از مادرانمان، از دخترانمان حق‌شناسی می‌کنیم، از پدرانمان، از برادرانمان، از فرزندانمان، حق‌شناسی می‌کنیم؛ سلام خدا بر شما، سلام پیغمبر بر شما، سلام علی بن ابیطالب بر شما، سلام امام صادق بر شما، سلام امام زمان بر شما، چون شما حافظان دین او هستید.

این مرجع تقلید در بخش پایانی پیام خود با تاکید بر حفظ وحدت، تصریح کرد: شما بسیار بزرگ هستید بسیار بزرگوار هستید این وحدت را حفظ کنید