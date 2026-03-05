تماس تلفنی وزرای امور خارجه ایران و ترکیه

به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه، در یک تماس تلفنی درباره تحولات منطقه‌ای رایزنی کردند.

وزیر امور خارجه کشورمان ضمن تشریح جنایات ارتکابی رژیم صهیونیستی و آمریکا در طی پنج روز تجاوز نظامی وحشیانه علیه ایران، تأکید کرد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با تمام توان تا دفع کامل شرارت دشمنان از پای نخواهند نشست.

عراقچی تصریح کرد پاسخ‌های دفاعی ایران علیه متجاوزان آمریکایی-صهیونیستی متوجه پایگاه‌ها و اهدافی است که از آنها برای طراحی و اجرای عملیات‌های تجاوزکارانه علیه ایران استفاده می‌شود و این امر کاملا منطبق با حقوق بین‌الملل است.

وزیر امور خارجه همچنین با اشاره به برخی گزارش‌ها درباره تحرکات تروریستی در منطقه، بر اهمیت تقوی همکاری‌ها فیمابین ایران و ترکیه برای حفظ امنیت و ثبات و مقابله با نقشه‌های شوم رژیم صهیونیستی علیه منطقه تاکید کرد.

