سفیر ایران در ژنو:
پایگاهها و منافع آمریکا اهداف مشروع دفاع ایران است
سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد دفتر سازمان ملل متحد در ژنو در نامهای رسمی به دبیرکل کنفرانس خلع سلاح، تجاوز نظامی ایالات متحده آمریکا و رژیم اسرائیل علیه حاکمیت و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران را بهشدت محکوم کرد.
به گزارش ایلنا، در این نامه که درخواست شده بهعنوان سند رسمی کنفرانس خلع سلاح نیز توزیع شود، حملات صورتگرفته در ۹ اسفند ۱۴۰۴ «اقدامی از پیش طراحیشده و مجرمانه» و «نقض فاحش اصول بنیادین حقوق بینالملل» توصیف و تصریح شده است که این اقدامات تجاوزکارانه با ماده ۲ بند ۴ منشور ملل متحد و قاعده آمره منع توسل به زور در تعارض آشکار قرار دارد، همچنین تهدیدی جدی علیه صلح و امنیت منطقهای و بینالمللی و نظم حقوقی بینالمللی محسوب میشود.
در این مکاتبه همچنین به تلفات گسترده غیرنظامیان در نتیجه حملات کور و غیرقانونی اشاره شده و آمده است، در یکی از حملات، یک مدرسه ابتدایی در شهر میناب هدف قرار گرفته و بر اثر آن بیش از ۱۶۰ دانشآموز دختر کشته و شمار زیادی دیگر مجروح شدهاند.
علی بحرینی سفیر کشورمان تأکید کرده است که این حملات در حالی صورت گرفت که ایران در پاسخ سازنده به درخواستهای جامعه بینالمللی درباره برنامه هستهای صلحآمیز خود، با حسن نیت و هوشیاری وارد مذاکرات شده بود و با وجود سوابق بدعهدی آمریکا، با هدف دستیابی به نتیجهای متقابلاً سودمند در گفتوگوها مشارکت داشت.
در این نامه تصریح شده است که جمهوری اسلامی ایران هرگز در پی سلاح هستهای نبوده و هدف آن، اثبات ماهیت صرفاً صلحآمیز فعالیتهای هستهای و رفع هرگونه بهانه برای تجاوز غیرقانونی بوده است. ایالات متحده بار دیگر نشان داد که از موضوع برنامه هستهای صلحآمیز ایران بهعنوان بهانهای برای تجاوز استفاده میکند.
نماینده کشورمان با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران هیچگاه آغازگر جنگ نبوده و همواره مسیر دیپلماسی را دنبال کرده است، اعلام کرد که اکنون با تحمیل جنگی دیگر از سوی آمریکا و رژیم اسرائیل، ایران بدون تردید از حق ذاتی خود در دفاع مشروع بر اساس ماده ۵۱ منشور ملل متحد استفاده خواهد کرد. در این چارچوب تصریح شده است که با آغاز جنگ تجاوزکارانه از سوی آمریکا، تمامی پایگاهها، تأسیسات و داراییهای آن کشور در منطقه، در چهارچوب اعمال حق دفاع مشروع ایران، اهداف مشروع محسوب میشوند.
در این نامه تأکید شده است که این جنگ تنها علیه ایران نیست، بلکه تعرضی به صلح و امنیت منطقهای و بینالمللی، حقوق بینالملل و منشور ملل متحد است. از این رو، از دبیرکل سازمان ملل متحد و شورای امنیت خواسته شده است که در چارچوب مسئولیتهای خود، این حملات غیرقانونی را به شدیدترین وجه محکوم کرده و اقدامات لازم برای صیانت از صلح و امنیت بینالمللی را اتخاذ کنند.
در پایان، جمهوری اسلامی ایران ضمن تجدید تعهد خود به حلوفصل مسالمتآمیز اختلافات از طریق ابزارهای دیپلماتیک، تصریح کرده است که دفاع از حاکمیت و تمامیت ارضی خود را، کاملاً منطبق با حقوق بینالملل و ماده ۵۱ منشور ملل متحد، تا زمان تداوم تجاوز ادامه خواهد داد.