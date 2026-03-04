گفتگوی تلفنی وزیر امور خارجه با رئیس اقلیم کردستان عراق

به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، صبح امروز چهارشنبه در تماس با نیچروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق، در مورد تحولات منطقه و پیامدهای خطرناک ناشی از تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ایران گفتگو کرد.

رئیس اقلیم کردستان عراق با تسلیت شهادت مقام معظم رهبری و جمعی از شهروندان ایرانی در نتیجه حملات جنایتکارانه آمریکا و اسرائیل به ایران، بر عزم اقلیم کردستان عراق بر حفظ و ارتقای روابط دوستانه با ایران تأکید کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان با قدردانی از رئیس منطقه اقلیم کردستان، تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران در میان مذاکرات برای دومین بار در طول نه ماه گذشته، را نشانه روشن جنگ‌‌طلبی و دروغ‌گویی آمریکا در رابطه با موضوع هسته‌ای ایران دانست و خاطرنشان کرد که تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران موجب ناامن شدن کل منطقه و پیامدهای گسترده جهانی شده است که مسئولیت آن منحصرا بر عهده متجاوزان است.

در این گفتگوی تلفنی، درباره تقویت همکاری‌های فی‌مابین ایران و اقلیم کردستان عراق، از جمله بر اساس تفاهم‌نامه همکاری امنیتی ایران-عراق، در راستای صیانت از امنیت مرزها و جلوگیری از هر گونه سوءاستفاده از طرف‌های ثالث برای ناامن‌سازی منطقه نیز رایزنی شد.

