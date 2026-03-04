خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و فرانسه

گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و فرانسه
کد خبر : 1758624
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر امور خارجه فرانسه صبح امروز چهارشنبه در تماس تلفنی با وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، درباره تحولات منطقه متعاقب تجاوز نظامی مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران گفتگو کرد.

به  گزارش ایلنا، ژان نوئل بارو وزیر امور خارجه فرانسه صبح امروز چهارشنبه در تماس تلفنی با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، درباره تحولات منطقه متعاقب تجاوز نظامی مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران گفتگو کرد. 

وزیر امور خارجه فرانسه با تاکید بر مواضع کشورش مبنی بر مغایرت حملات نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران با حقوق بین‌الملل، ابراز امیدواری کرد که هرچه سریع‌تر آرامش در منطقه برقرار شود. 

وزیر امور خارجه کشورمان با تشریح بخشی از جنایات ارتکابی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ملت ایران طی پنج روز گذشته، از جمله ترور بزدلانه رهبر معظم انقلاب و کشتار جمع زیادی از شهروندان ایران از جمله بیش از ۱۷۵ دانش آموز دبستانی در میناب و حمله به بیمارستان‌ها، مساجد، پلیس دیپلماتیک، مراکز خدمات رسانی به شهروندان، بر مسئولیت همه دولت‌ها و سازمان ملل متحد برای محکوم کردن قاطع اقدامات جنایتکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی تاکید کرد. 

در این تماس تلفنی همچنین راجع به برخی موضوعات کنسولی و دیپلماتیک دوجانبه رایزنی شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل