خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تماس تلفنی وزرای امور خارجه ایران و روسیه
کد خبر : 1758623
لینک کوتاه کپی شد.

به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در تماس تلفنی با  سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه وزیر امور خارجه روسیه، گفتگو کرد. 

وزیر امور خارجه روسیه در این تماس شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی و جمعی از فرماندهان ارشد نظامی و هموطنان ایرانی در جریان تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی را تسلیت گفت.

وزیر امور خارجه روسیه تأکید کرد که حملات آمریکا و اسرائیل به ایران، ناقض اصول بنیادین حقوق بین‌الملل و منشور سازمان ملل بوده و پیامدهای بسیار سنگینی برای ثبات و امنیت منطقه و کل جهان به دنبال دارد.

وزیر امور خارجه کشورمان ضمن تشکر از تماس و ابراز همدردی وزیر امور خارجه روسیه، وی را در جریان آخرین تحولات و جنایات ارتکابی رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه مردم ایران و هدف قرار دادن اماکن مسکونی، مدارس، مساجد، بیمارستان‌ها و مراکز امدادی و خدمات رسانی قرار داد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل