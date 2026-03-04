تماس تلفنی وزرای امور خارجه ایران و روسیه

به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در تماس تلفنی با سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه وزیر امور خارجه روسیه، گفتگو کرد.

وزیر امور خارجه روسیه در این تماس شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی و جمعی از فرماندهان ارشد نظامی و هموطنان ایرانی در جریان تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی را تسلیت گفت.

وزیر امور خارجه روسیه تأکید کرد که حملات آمریکا و اسرائیل به ایران، ناقض اصول بنیادین حقوق بین‌الملل و منشور سازمان ملل بوده و پیامدهای بسیار سنگینی برای ثبات و امنیت منطقه و کل جهان به دنبال دارد.

وزیر امور خارجه کشورمان ضمن تشکر از تماس و ابراز همدردی وزیر امور خارجه روسیه، وی را در جریان آخرین تحولات و جنایات ارتکابی رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه مردم ایران و هدف قرار دادن اماکن مسکونی، مدارس، مساجد، بیمارستان‌ها و مراکز امدادی و خدمات رسانی قرار داد.

