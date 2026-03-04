آملی لاریجانی:
تدارک دشمن برای فروپاشی نظام خنثی شد
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: اشتباه محاسباتی آمریکا و رژیم صهیونیستی مبنی بر فروپاشی نظام در پی شهادت مقام معظم رهبری و سران نظامی، با حضور حماسی مردم خنثی شد.
آغاز به کار شورای اصل ۱۱۱ با تمام اختیارات رهبری
آیتالله آملی لاریجانی با تاکید بر استحکام ساختار نهادی جمهوری اسلامی، به روند قانونی پر شدن خلأ رهبری اشاره کرد و گفت: مجمع تشخیص مصلحت نظام در همان ساعات اولیه روز یکشنبه تشکیل جلسه داد و با رأی اکثریت قریب به اتفاق، فقیه مورد نظر شورای اصل ۱۱۱ را از میان فقهای شورای نگهبان انتخاب کرد. بدین ترتیب، شورای مذکور در اصل ۱۱۱ (متشکل از رئیسجمهور، رئیس قوه قضاییه و فقیه منتخب) تکمیل و کار خود را آغاز کرد.
وی با تاکید بر پرهیز از به کار بردن واژه تسامحی «شورای موقت رهبری»، تصریح کرد: این شورا بر اساس بندهای یک، سه و پنج اصل ۱۱۰ قانون اساسی اختیاراتی را در نصب فرماندهان نیروهای مسلح، سپاه و همچنین اعلام جنگ و صلح را بر عهده دارد.
آیت الله آملی لاریجانی اظهار داشت: مجمع تشخیص نیز با رأی بالای سهچهارم اعضا، اختیارات لازم در چارچوب بندهای حساس اصل ۱۱۰ را به این شورا تفویض کرده است تا هیچگونه خلأ اجرایی و فرماندهی در کشور وجود نداشته باشد.
شکست محاسباتی دشمن و خنثی شدن توطئه آشوبهای خیابانی
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به توهمات سران استکبار نظیر ترامپ و نتانیاهو مبنی بر از هم پاشیدن شیرازه کشور پس از ترور رهبری و فرماندهان نظامی، اظهار داشت: دشمنان قصد داشتند با بمباران رسانهای، عوامل مزدور، جاسوسها و فریبخوردگان را به خیابانها بکشانند، اما حضور پرشور مردم برای ابراز ارادت به رهبر فقید، این نقشه شوم را در نطفه خفه کرد.
وی ضمن تقدیر از جانفشانیهای شبانهروزی نیروهای مسلح، انتظامی و بسیج در حفظ امنیت مرزها و شهرها، از نهادهای امنیتی خواست تا با قاطعیت کامل و بدون کوچکترین مماشاتی با مفسدان، جاسوسان و عوامل ناامنی برخورد کنند.
آیت الله آملی لاریجانی همچنین از مسئولان دولتی خواست در این شرایط سخت، تمام تلاش خود را برای تامین معیشت مردم به کار گیرند.
جنایت میناب؛ سند رسوایی حقوق بشر غربی و لیبرال دموکراسی
آیتالله لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود به فاجعه بمباران مدرسهای در میناب و شهادت بالغ بر ۱۶۵ کودک معصوم اشاره کرد و آن را معیاری برای سنجش ادعاهای دروغین غرب در زمینه حقوق بشر و کنوانسیونهای جنگی دانست.
وی با یادآوری جنایات رژیم صهیونیستی و شهادت بیش از ۶۰ هزار نفر در غزه با حمایت آمریکا، خاطرنشان کرد: این توحش، ثمره و لازمه تمدن مدرنیته و لیبرالدموکراسی غرب است که سران فاسد آن دست به هر جنایتی میزنند.
وی افزود: اتفاقاً در آخرین دیدار با رهبر معظم انقلاب در هفته پیش از شهادتشان، همین موضوع مطرح شد که چگونه تمدن غربی به چنین نقطهای از انحطاط رسیده است و ایشان نیز تایید کردند که این توحش، تلازم قطعی با ریشه فرهنگ غربی دارد.
اهمیت تبیین در جنگ نرم و رسالت نخبگان
وی در تشریح ابعاد جنگ ترکیبی دشمن، به فعالیت «اختاپوس رسانهای غرب و صهیونیسم» اشاره کرد و از نخبگان، علما، دانشگاهیان و اهل قلم خواست تا وارد میدان «جنگ نرم» شوند.
لاریجانی تاکید کرد که باید با جهاد تبیین، فساد اخلاقی و سیاسی رهبران غربی را رسوا کرده و عظمت، پاکباختگی و معنویت رهبران جمهوری اسلامی و توانمندیهای عظیم کشور را برای افکار عمومی روشن کنند.
فرهنگ شهادت؛ رمز تسلیمناپذیری ملت ایران
آیتالله آملی لاریجانی در پایان با تاکید بر اینکه ملت ایران به تأسی از مکتب اباعبدالله الحسین (ع) هرگز تسلیم جباران تاریخ نخواهد شد، گفت: ترس از مرگ متعلق به سیاستمداران فاسدی، چون ترامپ و کودککشانی، چون نتانیاهو است. برای ملتی که مرگ را پلی به سوی سعادت اخروی میداند و با شعار «ما ملت شهادتیم» بزرگ شده است، شهادت در راه خدا یک افتخار و معاملهای پرسود با پروردگار است.
وی اطمینان داد که با استقامت مردم و وعده نصرت الهی، جمهوری اسلامی از این مرحله تاریخی نیز با پیروزی عبور خواهد کرد.