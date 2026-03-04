عارف:
نگرانی در تامین کالای اساسی مورد نیاز مردم نداریم
معاون اول رئیسجمهور گفت: نگرانی در تامین کالای اساسی مورد نیاز مردم نداریم و باز هم تلاش میکنیم از طرق مختلف بیش از آنچه در ذخیرهسازی راهبردی مصوب است را فراهم کنیم.
به گزارش ایلنا، محمدرضا عارف در جریان بازدید سرزده از سازمان تعزیرات حکومتی، بانک مرکزی و دو فروشگاه زنجیرهای، اظهار کرد: وضعیت ذخیره کالای اساسی خیلی خوب است و در کالاهای دیگر نیز به همین ترتیب است.
وی یادآور شد: اختیاراتی دادیم که در زمینه خروج کالاها از گمرک تسهیلات فراوانی ایجاد کرده است.
عارف با بیان اینکه در بخش دارو و تجهیزات پزشکی نگرانیهایی داشتیم و خوشبختانه امروز وضعیت خوب است، ادامه داد: نگرانی در تامین کالای اساسی مورد نیاز مردم نداریم و بازهم تلاش میکنیم از طرق مختلف و بهویژه از مرزهای زمینی بیش از آنچه که در ذخیرهسازی راهبردی مصوب است را فراهم کنیم.