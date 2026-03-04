English العربیه
فلاحی:

وضعیت غرب کشور کاملا عادی است

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه وضعیت غرب کشور کاملا عادی است از مردم خواست که به شایعه سازی های دشمنان توجه نکنند.

به گزارش ایلنا،سارا فلاحی درباره شایعات مطرح شده در مورد مرزهای غرب کشور و استان ایلام گفت: غرب، بازوی کشور است، دشمنان در حملاتی مردم را به خاک و خون کشیدند و امروز شاهدیم خیابان ها و مساجد پر از مردم است و همه هم قسم شدند که اگر دشمنان وارد کشور شوند با آنان مقابله کنند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: امروز همه در ایلام پای کار هستند و محکم ایستادند، در واقع امروز جبهه کفر و ستم مقابل ایران ایستاده است.

وی اظهار کرد: اوضاع غرب کشور خصوصا ایلام عادی است، هر چند مردم این استان ها بغضی در گلو دارند و ناراحت هستند از اینکه دو رژیم سفاک به کشورمان حمله کردند.

فلاحی با تاکید بر اینکه مردم ما با قدرت مقابل دشمنان ایستادگی می‌کنند، گفت: غرب کشور همچنان که در هشت سال دفاع مقدس و جنگ دوازده روزه محکم ایستاده، باز هم خواهد ایستاد و دشمنان به هیچ وجه نمی توانند از غرب کشور به سرزمینمان ضربه بزنند.

به گزارش خانه ملت؛نماینده مردم ایلام، ایوان، شیروان، چرداول و مهران در مجلس از مردم خواست که به شایعات دشمنان گوش ندهند.

