وضعیت غرب کشور کاملا عادی است

به گزارش ایلنا،سارا فلاحی درباره شایعات مطرح شده در مورد مرزهای غرب کشور و استان ایلام گفت: غرب، بازوی کشور است، دشمنان در حملاتی مردم را به خاک و خون کشیدند و امروز شاهدیم خیابان ها و مساجد پر از مردم است و همه هم قسم شدند که اگر دشمنان وارد کشور شوند با آنان مقابله کنند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: امروز همه در ایلام پای کار هستند و محکم ایستادند، در واقع امروز جبهه کفر و ستم مقابل ایران ایستاده است.

وی اظهار کرد: اوضاع غرب کشور خصوصا ایلام عادی است، هر چند مردم این استان ها بغضی در گلو دارند و ناراحت هستند از اینکه دو رژیم سفاک به کشورمان حمله کردند.

فلاحی با تاکید بر اینکه مردم ما با قدرت مقابل دشمنان ایستادگی می‌کنند، گفت: غرب کشور همچنان که در هشت سال دفاع مقدس و جنگ دوازده روزه محکم ایستاده، باز هم خواهد ایستاد و دشمنان به هیچ وجه نمی توانند از غرب کشور به سرزمینمان ضربه بزنند.

به گزارش خانه ملت؛نماینده مردم ایلام، ایوان، شیروان، چرداول و مهران در مجلس از مردم خواست که به شایعات دشمنان گوش ندهند.

