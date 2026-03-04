به گزارش ایلنا، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در حساب خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

بر اساس تحلیل تازه‌ترین تصاویر ماهواره‌ای موجود، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد که هیچ آسیبی به تأسیساتی در ایران که حاوی مواد هسته‌ای هستند وارد نشده و بنابراین در حال حاضر هیچ خطر انتشار مواد پرتوزا وجود ندارد.

در نزدیکی سایت هسته‌ای اصفهان، آسیب به دو ساختمان مشاهده شده است. همچنین پس از خساراتی که پیش‌تر در ورودی‌های تأسیسات نطنز گزارش شده بود، آسیب جدیدی در این سایت مشاهده نشده و در دیگر مراکز هسته‌ای از جمله نیروگاه اتمی بوشهر نیز هیچ اثری از خسارت دیده نمی‌شود.

