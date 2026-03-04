به گزارش ایلنا، لحظه شمار انهدام پهپاد‌ها و رادار fps۱۳۲ دشمن صهیونی - امریکایی توسط نیروی دریایی سپاه در ساعات اخیر به شرح زیر است:

انهدام یک فروند پهپاد توسط سامانه پدافند هوایی موشکی جزیره بوموسی ساعت ۳۰ دقیقه بامداد

انهدام یک فروند پهپاد امریکایی توسط سامانه پدافند هوایی موشکی منطقه یکم نیروی دریایی سپاه ساعت ۱:۳۰ دقیقه بامداد

انهدام رادار راهبردی Fps۱۳۲ امریکا در غرب آسیا، در قطر توسط شبکه یکپارچه دفاع موشکی ساعت ۳:۴۵

لازم به ذکر است، وجهِ شمالی این رادار طی روز‌های گذشته مورد اصابت قرار گرفت و همچنان عملیاتی بود، اکنون طی عملیات نیروی دریایی سپاه، به طور کامل منهدم و از رده خارج شده شده است.