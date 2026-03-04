خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

خبر نهایی درباره معرفی رهبر انقلاب از طریق مجلس خبرگان اعلام می‌شود
کد خبر : 1758496
لینک کوتاه کپی شد.

عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری گفت: فرآیند معرفی رهبر انقلاب آغاز شده که خبر نهایی از طریق دبیرخانه مجلس خبرگان اعلام می‌شود.

به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام محمود رجبی، عضو هیئت رئیسه و نماینده استان تهران در مجلس خبرگان رهبری پیامی درباره فرایند معرفی رهبر انقلاب منتشر کرده که به شرح زیر است:

«ملت شریف ایران اسلامی

خبرگان ملت از همان زمان اطلاع از شهادت حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای (قدس الله نفسه الزکیه) فرایند معرفی رهبر انقلاب را آغاز کرده‌اند و لحظه‌ای از تلاش شبانه‌روزی فروگذار نکرده‌اند.

مردم عزیز و اهالی رسانه به شایعات اعتنا نکنند.

ان‌شاءالله خبر نهایی از طریق دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری و هیئت رئیسه اطلاع رسانی خواهد شد.»

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل