خبر نهایی درباره معرفی رهبر انقلاب از طریق مجلس خبرگان اعلام میشود
عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری گفت: فرآیند معرفی رهبر انقلاب آغاز شده که خبر نهایی از طریق دبیرخانه مجلس خبرگان اعلام میشود.
به گزارش ایلنا، حجتالاسلام محمود رجبی، عضو هیئت رئیسه و نماینده استان تهران در مجلس خبرگان رهبری پیامی درباره فرایند معرفی رهبر انقلاب منتشر کرده که به شرح زیر است:
«ملت شریف ایران اسلامی
خبرگان ملت از همان زمان اطلاع از شهادت حضرت آیتالله العظمی امام خامنهای (قدس الله نفسه الزکیه) فرایند معرفی رهبر انقلاب را آغاز کردهاند و لحظهای از تلاش شبانهروزی فروگذار نکردهاند.
مردم عزیز و اهالی رسانه به شایعات اعتنا نکنند.
انشاءالله خبر نهایی از طریق دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری و هیئت رئیسه اطلاع رسانی خواهد شد.»