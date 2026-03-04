وزارت اطلاعات:

هسته مزدوران مسلح دشمن آمریکایی - صهیونی در تهران منهدم شد

وزارت اطلاعات در اطلاعیه‌ای از متلاشی شدن یک هسته مزدوران مسلح دشمن آمریکایی- صهیونی در تهران خبر داد.

به گزارش ایلنا، در این بیانیه آمده است: به دنبال دریافت اطلاعات مردمی و انجام اقدامات اطلاعاتی-عملیاتی، یک هسته تروریستی از مزدوران دشمن آمریکایی صهیونی که در حال برنامه ریزی برای اجرای دستور اربابان متجاوز خود در تهران بودند شناسایی و عوامل آن توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) در وزارت اطلاعات دستگیر شدند.

این اطلاعیه اعلام کرد: از این مزدوران تروریست ، ۱۱ سلاح جنگی کلاشینکوف به همراه مقادیر زیادی فشنگ و ابزار جنگ شهری، مبالغی ارزهای خارجی (یورو و دلار) و یک دستگاه استارلینک کشف شد.

بر اساس اطلاعیه وزارت اطلاعات، سربازان گمنام امام زمان (عج) در وزارت اطلاعات با تأکید مجدد بر عهد خود با امام شهید حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (قدس الله نفسه الزکیه) و شهدای مظلوم اخیر علی الخصوص کودکان مظلوم و بی گناه میناب ، اعلام می‌دارد برخورد قاطعانه با این معدود مزدوران داخلی که در راستای نقشه شیطانی دشمن آمریکایی- صهیونی برای ناامن سازی میهن اسلامی ، وظیفه «سرباز اسرائیلی» را انجام می‌دهند، با قاطعیت و صلابت ادامه خواهد یافت.

در بخش پایانی این اطلاعیه آمده است: همچنین از مردم غیور و همیشه در صحنه ایران اسلامی ، تقاضا دارد همچون گذشته، اطلاعات خود در خصوص موارد مشکوک را به شماره تلفن‌های ۱۱۰، ۱۱۳ و ۱۱۴ یا درگاه ستاد خبری وزارت اطلاعات در پیام رسان های ایرانی (ایتا، بله و روبیکا) ارسال کنند.

