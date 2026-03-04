بیانیه مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در پی شهادت رهبر انقلاب
مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت بیانیه‌ای در پی شهادت مقام معظم رهبری صادر کرد.

به گزارش ایلنا، مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در بیانیه‌ای شهادت مقام معظم رهبری را تسلیت و تبریک گفت که به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

میراث دار پیامبران الهی، مقتدای حق‌طلبان جهان و پرچمدار تمدن  هزاران ساله ایران، حضرت امام خامنه‌ای (ره) پس از عمری جهاد و اجتهاد خستگی ناپذیر جاودانه شد. رهبر انقلاب اسلامی قدس الله نفسه الزکیه، به همراه گروهی از خانواده گرامی، فرماندهان نظامی و مردم با جنایت عظیم، باور نکردنی و وصف‌ ناشدنی دولت متجاوز آمریکا و صهیونیسم غاصب همچون جد اعلای خویش امیر‌ مؤمنان علی علیه‌السلام در ماه رمضان  و در اوج اقتدار، شجاعت و مظلومیت به فیض شهادت نائل شد. برخورداری از شخصیت ممتاز، دانش متنوع و گسترده و تجارب پر شمار و ارزنده، آن زعیم عالیقدر را به حکیمی شجاع و روشن‌بین و اندیشمندی راهبردی در تاریخ معاصر تبدیل کرده بود که با هم‌افزایی اصالت و ابداع، ایده‌‌ها و اندیشه‌هایی همچون تمدن نوین اسلامی ایرانی، مردم سالاری دینی و مقاومت انقلابی را به جهان اندیشه و عمل عرضه کرد و راه اندیشه‌ورزی دینی را هموار ساخت. میراث  فکری ارزشمند و سیره عملی درخشان آن انسان متعالی در میان ملت‌ها زنده و جاری و راهنمای استقلال و پیشرفت کشورهای اسلامی و الگوی پیشوایان سیاسی عصر در سراسر عالم خواهد بود. مردم آزاده جهان برای همیشه از او به عنوان قهرمان مبارزه با استعمار و استکبار به نیکی و بزرگی یاد خواهند کرد. با زمینه‌سازی امام خمینی و امام خامنه‌ای رحمة الله علیهما، محرومان و ستمدیدگان عالم، مشتاق ظهور منجی موعود (عج) از نسل پدران مطهر ایشان خواهند بود و به وصال خواهند رسید. 

در این ماه مبارک از خدای سبحان می‌خواهیم شهادت جانسوز آن عبد صالح را عامل و نیروی مؤثر برای بیداری و خودآگاهی بیشتر ملت‌ها و مقاومت در برابر متجاوزان و اشغالگران در سراسر جهان و تلاش روزافزون ما برای دفاع از تمامیت ارضی و حفظ استقلال و استحکام وحدت و تسریع پیشرفت ایران اسلامی قرار دهد.

با قلبی راضی به رضای معبود و دلی پر امید به رحمت الهی به روح بلند آن رهبر فقید و دیگر شهدای عزیر درود می فرستیم؛ به انبوه پیروان و دوستداران ایشان تسلیت می گوییم و علو درجه معظم له را از درگاه احدیت مسئلت داریم.

مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

