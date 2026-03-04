بیانیه مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در پی شهادت رهبر انقلاب

به گزارش ایلنا، مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در بیانیه‌ای شهادت مقام معظم رهبری را تسلیت و تبریک گفت که به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

میراث دار پیامبران الهی، مقتدای حق‌طلبان جهان و پرچمدار تمدن هزاران ساله ایران، حضرت امام خامنه‌ای (ره) پس از عمری جهاد و اجتهاد خستگی ناپذیر جاودانه شد. رهبر انقلاب اسلامی قدس الله نفسه الزکیه، به همراه گروهی از خانواده گرامی، فرماندهان نظامی و مردم با جنایت عظیم، باور نکردنی و وصف‌ ناشدنی دولت متجاوز آمریکا و صهیونیسم غاصب همچون جد اعلای خویش امیر‌ مؤمنان علی علیه‌السلام در ماه رمضان و در اوج اقتدار، شجاعت و مظلومیت به فیض شهادت نائل شد. برخورداری از شخصیت ممتاز، دانش متنوع و گسترده و تجارب پر شمار و ارزنده، آن زعیم عالیقدر را به حکیمی شجاع و روشن‌بین و اندیشمندی راهبردی در تاریخ معاصر تبدیل کرده بود که با هم‌افزایی اصالت و ابداع، ایده‌‌ها و اندیشه‌هایی همچون تمدن نوین اسلامی ایرانی، مردم سالاری دینی و مقاومت انقلابی را به جهان اندیشه و عمل عرضه کرد و راه اندیشه‌ورزی دینی را هموار ساخت. میراث فکری ارزشمند و سیره عملی درخشان آن انسان متعالی در میان ملت‌ها زنده و جاری و راهنمای استقلال و پیشرفت کشورهای اسلامی و الگوی پیشوایان سیاسی عصر در سراسر عالم خواهد بود. مردم آزاده جهان برای همیشه از او به عنوان قهرمان مبارزه با استعمار و استکبار به نیکی و بزرگی یاد خواهند کرد. با زمینه‌سازی امام خمینی و امام خامنه‌ای رحمة الله علیهما، محرومان و ستمدیدگان عالم، مشتاق ظهور منجی موعود (عج) از نسل پدران مطهر ایشان خواهند بود و به وصال خواهند رسید.

در این ماه مبارک از خدای سبحان می‌خواهیم شهادت جانسوز آن عبد صالح را عامل و نیروی مؤثر برای بیداری و خودآگاهی بیشتر ملت‌ها و مقاومت در برابر متجاوزان و اشغالگران در سراسر جهان و تلاش روزافزون ما برای دفاع از تمامیت ارضی و حفظ استقلال و استحکام وحدت و تسریع پیشرفت ایران اسلامی قرار دهد.

با قلبی راضی به رضای معبود و دلی پر امید به رحمت الهی به روح بلند آن رهبر فقید و دیگر شهدای عزیر درود می فرستیم؛ به انبوه پیروان و دوستداران ایشان تسلیت می گوییم و علو درجه معظم له را از درگاه احدیت مسئلت داریم.

مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

