وی یادآور شد: به مردم بشارت می‌دهم در عرصه رهبری مشکلی پیش نیامده و شورای رهبری کشور را اداره می‌کند و در اولین فرصت نیز رهبری تعیین خواهد شد و به حمدالله نزدیک شده‌ایم اما وضعیت جنگی است.

عضو مجلس خبرگان رهبری تاکید کرد: الان وضعیت جنگی است و همه در تلاش هستیم و مجلس خبرگان هم در تلاش است.

خاتمی ادامه داد: مجلس خبرگان کارهایی انجام داده است. نظرخواهی‌هایی از خبرگان انجام شده است. نزدیک به انتخاب رهبری هستیم. باید قانونی عمل کنیم‌ و کارها را با تدبیر پیش ببریم و در فرصتی بسیار مناسب رهبری انقلاب تعیین خواهد شد.

وی تاکید کرد: گزینه‌های رهبری نیز مشخص شده است.