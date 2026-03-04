خاتمی:
گزینهها مشخص شده و رهبری در فرصت مناسب تعیین میشود
عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: در اولین فرصت رهبری تعیین خواهد شد و به حمدالله نزدیک هم شدهایم اما وضعیت جنگی است.
به گزارش ایلنا، آیتالله احمد خاتمی عضو مجلس خبرگان رهبری در گفتوگویی تلویزیونی اظهار کرد: مقام معظم رهبری یکبار خصوصی به من گفتند آینده را به مراتب درخشانتر از امروز میدانم. آینده بسیار روشن است و این وعده قرآن است. اما حالا در وسط جنگ هستیم و با ستونهای کفر در حال نبرد هستیم.
وی یادآور شد: به مردم بشارت میدهم در عرصه رهبری مشکلی پیش نیامده و شورای رهبری کشور را اداره میکند و در اولین فرصت نیز رهبری تعیین خواهد شد و به حمدالله نزدیک شدهایم اما وضعیت جنگی است.
عضو مجلس خبرگان رهبری تاکید کرد: الان وضعیت جنگی است و همه در تلاش هستیم و مجلس خبرگان هم در تلاش است.
خاتمی ادامه داد: مجلس خبرگان کارهایی انجام داده است. نظرخواهیهایی از خبرگان انجام شده است. نزدیک به انتخاب رهبری هستیم. باید قانونی عمل کنیم و کارها را با تدبیر پیش ببریم و در فرصتی بسیار مناسب رهبری انقلاب تعیین خواهد شد.
وی تاکید کرد: گزینههای رهبری نیز مشخص شده است.