قالیباف:
جهاد امروز حضور در میدان برای عزای رهبر شهیدمان است
کد خبر : 1758416
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: امروز جهاد واجب یکایک ما برای اقامه حق، حضور در میدانها، مساجد و خیابانها و اقامه عزای امام و رهبر شهیدمان است.
به گزارش ایلنا، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در مطلبی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
«قل انّما اعِظُکم بِواحدةٍ انْ تَقوموا للّه مَثْنی و فُرادی
امروز جهاد واجب یکایک ما برای اقامه حق، حضور در میدانها، مساجد و خیابانها و اقامه عزای امام و رهبر شهیدمان است.
امر ملی را بر هر امر جناحی مقدم میدانیم و با حضور در خیابان، پشت ایران عزیز و قوای مسلح را محکم میکنیم.»