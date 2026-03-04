به گزارش خبرنگار ایلنا، محمد مخبر ضمن عرض شهادت مقام معظم رهبری در پی تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا به کشورمان گفت: امیدوارم خداوند این سوز سنگین را در دل مردم قابل تحمل کند.

دستیار ارشد مقام معظم رهبری بیان کرد: حضرت آقا فوق‌العاده پر مطالعه بود و تاریخ ملت ها را انصافا مسلط بود.حقیقا آمریکا و رژیم اشغالگر را می شناخت پشت پرده افکار را می‌دانست و به این آمریکایی را می‌شناخت هیچگاه به آن‌ها اعتماد نداشت و می گفت هیچگاه به آمریکایی‌ها اعتماد نکنیم.

وی افزود:اساسا یک ایران یکپارچه با منافع آمریکایی‌ها در تعارض است.از اول انقلاب هم چیزی که آمریکایی ها می‌خواستند ایران تجزیه شود و همه امکانات خودشان هم بسیج کردند.

مخبر ذر ادامه سخنان خودش گفت:بنای هیچ مذاکره‌ای هم با آمریکا نداریم.هیچ اعتمادی به آمریکایی‌ها نداریم و بنای هیچ مذاکره‌ای هم با آمریکا نداریم.جنگ را می‌توانیم تا هر زمان ادامه دهیم، همانطور که در هشت سال دفاع مقدس هم همین کار انجام دادیم.

