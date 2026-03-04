رفیعزاده:
حقوق اسفندماه کارمندان بدون تاخیر و بهصورت علیالحساب پرداخت میشود
به گزارش ایلنا، علاالدین رفیعزاده گفت: با توجه به وضعیت کشور و جلوگیری از تاخیر در پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دولت، بارگذاری اطلاعات حقوق و مزایای اسفندماه کارمندان بصورت مستقیم در سامانه خزانهداری کل کشور بارگذاری شود.
رئیس سازمان اداری و استخدامی تاکید کرد:به این ترتیب حقوق اسفند کارمندان دولت بدون تاخیر پرداخت خواهد شد.