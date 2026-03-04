دفاعی امنیتی ۱۳ / ۱۲ / ۱۴۰۴ - ۱۱:۱۱:۵۴

سپاه: ثمره دوندگی‌ها و بی‌خوابی‌های شهید پاکپور امروز ما را سربلند کرده است

روابط‌ عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به نابودشدن در مجموع ۲۶ نوع از انواع هواگردهای دشمن طی جنگ تحمیلی جاری رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ایران، تاکید کرد: ثمره دوندگی‌ها و بی‌خوابی‌های شهید پاکپور امروز ما را سربلند کرده است.