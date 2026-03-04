سپاه: ثمره دوندگیها و بیخوابیهای شهید پاکپور امروز ما را سربلند کرده است
روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به نابودشدن در مجموع ۲۶ نوع از انواع هواگردهای دشمن طی جنگ تحمیلی جاری رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ایران، تاکید کرد: ثمره دوندگیها و بیخوابیهای شهید پاکپور امروز ما را سربلند کرده است.
به گزارش ایلنا، در متن اطلاعیه سپاه آمده است:
«لحظه شمار سقوط هواگردهای دشمن صهیونی - امریکایی در روزی که گذشت:
- ۰۰.۴۵ دقیقه بامداد انهدام هرمس در یزد
- ۰۹:۲۰ انهدام سومین پهپاد فوق پیشرفته و گران قیمت MQ9 در اصفهان
- ۱۷:۳۰ انهدام هرمس کرمانشاه
- ۲۰:۴۸ انهدام هرمس اشتهارد البرز
در مجموع ۲۶ نوع از انواع هواگردهای دشمن تا این لحظه نابود شده است و یک فروند هم مسلح و سالم بدست پدافند هوایی هوافضای سپاه افتاده است.»
درود برتو ای مرد میدان»