شکست تنها زمانی است که آن را بپذیریم؛ امروز هر علامت تفرقه، خطرناک است

به گزارش ایلنا، در یادداشتی در کانال تلگرامی خود نوشت:

«سه‌شنبه ۱۲ اسفند؛ روز سوم جنگ، سلام دوستان

امروز هم نتوانستم پدر را ببینم. ناراحت نیستم. تدبیر تیم حفاظت هوشمندانه است. هر ارتباط یک فرصت برای شناسایی موقعیت است.﻿با چند نفر از دوستان جایی قرار گذاشتیم و صحبت کردیم. مدتی از وقت را هم در گروه‌های مجازی سپری کردم. به دنبال خبرها و تحلیل‌ها. امروز خبر جدیدی نظرم را جلب نکرد. چند تا شنیده دارم که هیچ‌کدام راستی آزمایی نشده‌اند.

﻿مثلا گفتند ساختمان سفید در پاستور را که محل استقرار رئیس‌جمهور است، زده‌اند. از چند نفر سوال کردم، هیچ‌کس اطلاع نداشت. از زمان جنگ ساختمان عملا استفاده نمی‌شود. اگر هم زده باشند، یک بنای شاید تاریخی را زده‌اند.

﻿خبر دیگر این بود که یکی از فرماندهان ارشد را زده‌اند. حتی اسم‌هایی هم مطرح شد. هرچه پرس و جو کردم، چیزی دستگیرم نشد. وقتی اسامی مختلف مطرح می‌شود، یعنی حدس و گمان است. بازی رسانه‌ای دشمن را نباید دست کم گرفت.

بخشی از گفتگوها در جمع‌های مختلف درباره انتخاب رهبر آینده است. چند نفرشان که مواضع آشکار و اکت رسانه‌ای داشته‌اند را می‌شناسم ولی بقیه اسامی مطرح برایم ناشناخته‌اند. هیچ شهودی از مواضع و دیدگاه‌هایشان ندارم.

﻿باورم این است که هرکسی که به عنوان رهبر انتخاب شود، باید حمایت کنیم تا بتواند کشور را از این شرایط خارج کند. حتی اگر با انتخابش مخالف باشیم. امروز هرگونه علامت تفرقه و انشقاق خطرناک است. لابد خبرگان توجه لازم را دارند که همراهی مردم یکی از ویژگی‌هایی است که باید در نظر گرفته شود.

به نظرم برخی از افراد سیاسی خودشان را باخته‌اند. مردم محکم‌تر و استوارتر از تحلیل‌گران و رجل سیاسی‌اند. باید مدام یک اصل مهم را به خودمان یادآوری کنیم: شکست تنها زمانی تحقق پیدا می‌کند که شما شکست را بپذیرید. من باور دارم که هرکس به خدا اعتماد کند و راه او را برود هیچ‌گاه شکست نمی‌خورد.

