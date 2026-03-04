یه گزارش ایلنا، منوچهر متکی در گفت و گویی اظهار داشت: این روز‌ها در کل ایران و در همه جهان نام امام شهیدمان به بزرگی و عظمت یاد می‌شود، ویژگی‌هایی که از ایشان نقل می‌شوند این جایگاه برجسته را نشان می‌دهد.

وی افزود: من از سال ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۳ سه سال در مشهد بودم در آن زمان حضرت آقا در جلسات مسجد کرامت منبر و درس می‌دادند سلسله درس‌های ایشان تحت عنوان صلح امام حسن (ع) در قالب پلی کپی تکثیر و در اختیار جوانان گذاشته می‌شد، در آن سال‌ها ساواک ایشان را بازداشت کردند و گفتند نباید منبر بروی و ایشان نهایتا در گوشه‌ای از مسجد با مردم صحبت می‌کردند.

وی ادامه داد: ایشان در مجلس اول همزمان نماینده مجلس، نماینده امام خمینی (ره) در شورای عالی دفاع و مدتی در جبهه بودند.

نماینده مردم تهران در مجلس افزود: سال ۶۴ توفیق داشتم با حکم ایشان سفیر ایران در ترکیه شدم ایشان در ۳۷ سال گذشته که رهبر نظام بودند در حوزه سیاست خارجی همانند دیگر حوزه‌های حکمرانی مطالب و نظرات، کتاب‌ها بسیاری دارند.

وی ادامه داد: ایشان در حوزه مسائل بین المللی برای همه دیپلمات‌ها درس اموز بود، جامع نگری ایشان به موضوعات مختلف برای همه کسانی که در حوزه‌های مختلف حکمرانی هستند، درس آموز است، ایشان دو دسته مخاطب لشکری و کشوری داشتند، در حوزه لشکری برای بدنه نظامی کشور کلام ایشان فصل الخطاب بود و این نگاه موجب شد در حوزه دفاعی به این جا برسیم، مخاطبین دوم ایشان مسئولان کشوری بودند.

متکی تصریح کرد: در مورد رهبری ایشان می‌توان گفت که ویژگی مردان بزرگ الهی را داشتند یعنی قول و فعلشان انطباق کامل با هم داشت.

نماینده مردم تهران افزود: خیلی‌ها تلاش کردند ترامپ را از جنگ بازدارند، اما نتانیاهو هفت بار با ترامپ دیدار کرد که جنگ انجام شود، زیرا با شکست و سرنگونی مواجه شده بود و بالاخره ترامپ متقاعد شد آنان گمان می‌کردند اگر رهبری و فرماندهان را بزنند فضا فراهم می‌شود و عده‌ای آشوب می‌کنند و جمهوری اسلامی ساقط می‌شود ولی نقشه هایشان نقش بر آب‌ شد، این اتفاق نیافتاد.

وی تصریح کرد: مذاکرات نشان داد آمریکایی‌ها دنبال فریب و خدعه هستند، امروز هم هم قطاران ترامپ میگویند اشتباه کردی.

متکی گفت: نتانیاهو باید مجازات شود و تقاص پس دهد.

وی افزود: کشور‌هایی که آمریکا در آن‌ها پایگاه دارد باید پاسخ دهند چرا این همه امکانات در اختیار آنان گذاشته‌اند، خوشبختانه نیرو‌های نظامی، سپاه و ارتش ما همه آنان را با خاک یکسان می‌کند، امیدواریم آنان دیگر اجازه داشتن همچنین امکاناتی را به امریکا ندهند.

وی تأکید کرد: دستگاه دیپلماسی ما هم باید بداند هر کلمه آنان حساس است.

وی گفت: این جنگ، سرنوشت منطقه را روشن می‌کند و آمریکا دیگر نمی‌تواند در این منطقه حضور یابد. آمریکا و ترامپ بدانند دیگر جایشان اینجا نیست.