احمد دستمالچیان، سفیر پیشین ایران در لبنان، در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در رابطه با مذاکرات بی نتیجه میان ایران و آمریکا و اقدام آمریکایی‌ها علیه ایران در حین مذاکره گفت: در خصوص مذاکرات، معتبرترین سند برای تبیین وقایع، سخنان صریح و شفاف آقای بوالسعیدی، وزیر امور خارجه عمان است که در گفت‌وگو با خبرنگار آمریکایی بیان شده و تمامی مراحل مذاکرات در آن شفاف‌سازی شده است. ایشان در آن مصاحبه می‌گویند که تقریباً تمامی مسائل میان دو کشور به پایان رسیده بود؛ ایران موضوع غنی‌سازی و ذخایر ۶۰ درصدی را به طور منطقی و با ۱۲ پیشنهاد قابل حل ارائه کرده بود و قرار بود مسائل فنی هم در وین توسط کارشناسان مورد بررسی قرار گیرد، اما آمریکایی‌ها بار دیگر با نیرنگ و دروغ، این مذاکرات را به شکست کشاندند. بهترین مستند قابل استناد، همین صحبت‌های آقای سید بدر البوسعیدی است.

مذاکرات پوشش اهداف آمریکایی‌ها بود

وی ادامه داد: مشاهده کردیم که بلافاصله پس از اتمام مذاکرات ژنو، ایشان به دلیل احساس خطر از قصد حمله آمریکایی‌ها، با معاون رئیس‌جمهور آمریکا نشست و گفت‌وگوی طولانی داشتند اما به نتیجه نرسید. این موضوعات نشان می‌دهد که آمریکایی‌ها با سوءنیت قبلی و در هماهنگی کامل با اسرائیل، از نیرنگ بهره جستند تا اقدامات خود را در پوشش مذاکرات و در اصل غافگیری به سرانجام برسانند.

آمریکایی‌ها می‌خواستند با یک حمله همه جانبه کار را تمام کنند

این دیپلمات ایرانی با بیان اینکه هدف اصلی آمریکایی‌ها اصل نظام بود، تصریح کرد: هدف آن‌ها از این نیت خام و شوم، فلج کردن نظام از طریق هدف قرار دادن رأس نظام و فرماندهان میدانی بود تا با بهره‌گیری از مزدوران داخلی، تزلزلی در ثبات و امنیت ایران ایجاد کرده و همزمان با یک حمله همه‌جانبه، کار را به زعم خود تمام کنند. این وقایع نشان داد که آن‌ها در محاسبات خود بسیار احمق هستند و هیچ شناختی از جامعه ایرانی، مناسبات قدرت، استحکام نظام و پیوستگی مردم با مسئولین ندارند؛ خطای بزرگی که اکنون هزینه‌های سنگین آن نمایان شده است.

آمریکا راهی جز بازگشت به موضع عقلانی ندارد

دستمالچیان با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران پیش‌تر اعلام کرده بود که هرگونه تعرض آمریکا با پاسخی قاطع و میدانی مواجه خواهد شد، عنوان کرد: امروزه شاهد هستیم که تمامی مراکز تروریستی آمریکا در منطقه خلیج فارس که سالیان متمادی در آنجا لانه کرده بودند، هدف قرار گرفته‌اند. آمریکا راهی جز اعتراف به خطا، بازگشت به موضع عقلانی و پذیرش شرایط احترام‌آمیز و منطقی ایران ندارد. آمریکا باید بنشیند و آنچه که جمهوری اسلامی می‌گوید را در یک قالب منطقی و استدلالی قبول کند، در غیر این صورت، این حملات تا نابودی تمام امکانات آن‌ها در منطقه ادامه خواهد یافت.

هزینه‌های جنگ برای منطقه و آمریکا چیست؟ْ!

این تحلیل‌گر مسائل بین المللی درباره تاثیر استمرار جنگ بر موقعیت نظامی آمریکا در منطقه اظهار کرد: تداوم این جنگ هزینه‌های سنگینی برای آن‌ها در بر خواهد داشت؛ تنگه هرمز بسته شده و سوخت هواپیماهای اروپایی و ۱۰ درصد گازئیل جهان که از این مسیر عبور می‌کرد، مختل شده است. بندر جبل‌علی به عنوان بزرگترین بندر بارگیری دنیا و بازارهای مالی دبی و ابوظبی تعطیل شده‌اند. هزاران پرواز روزانه لغو شده و توریست‌های بسیاری سرگردان گشته‌اند که هزینه‌های گزافی ایجاد کرده است. از سوی دیگر، وقتی ایران پهپادهای ۳۰ هزار دلاری اعزام می‌کند، دشمن ناچار است با موشک‌های ۳ الی ۴ میلیون دلاری مقابله کند؛ این‌ها هزینه‌هایی است که دشمن هم به محدود بودن ذخایر خود در برابر آن اذعان کرده است.

ترامپ جنگی را آغاز کرده که نه توان پایان دادن به آن را دارد و نه دستاوردی از آن حاصل کرده است

وی با اشاره به نارضایتی کشورهای منطقه در شرایط کنونی اذعان داشت: اکنون صدای کشورهای منطقه بلند شده است که سرنوشت موشک‌های وعده داده شده آمریکایی چه شد؛ چرا که تمامی تجهیزات به سمت اسرائیل سرازیر شده و حتی پدافند هوایی شرق آسیا برای انتقال به منطقه جمع‌آوری شده است که نشان‌دهنده ضعف بزرگ در تجهیزات نظامی آن‌هاست. بسیاری از مسئولین در کنگره، کاخ سفید و حتی معاون رییس‌جمهور، ویتکاف و داماد ترامپ از ابتدا مخالف این حمله بودند. ترامپ اکنون در وضعیتی قرار گرفته که بدون هدفی مشخص، جنگی را آغاز کرده که نه توان پایان دادن به آن را دارد و نه دستاوردی از آن حاصل کرده است؛ خطای بزرگی که با تحریک نتانیاهو انجام شد و اکنون هر دو در منجلابی بزرگ دست و پا می‌زنند. این جنگ برای آن‌ها تبعات سنگینی خواهد داشت.

هنوز امکانات بسیاری از سوی ایران رونمایی نشده است

این کارشناس سیاست خارجی در پاسخ به این سوال که به نظر شما آمریکا پشیمان خواهد شد و مجدد دور میز مذاکره با ایران خواهد نشست،‌ بیان کرد: به نظر شکی در این نیست که با صلابت و پایداری مردم و نیروهای مسلح و با عبور از شوک فقدان جانگداز رکن اصلی نظام، مردم و قوای نظامی خود را بازیابی کرده‌اند و با قدرت ایستادگی می کنند. هنوز امکانات بسیاری رونمایی نشده است که می‌تواند دشمن را از پا درآورد.

وی خاطرنشان کرد: من به مردم عزیز، سلحشور و قهرمان ایران عرض می‌کنم که در این شرایط، حضور در صحنه و اتحاد و همدلی، بزرگترین رمز موفقیت شماست. امیدوارم این وفاق و انسجامی که در این روزها نشان دادید، ادامه پیدا کرده و دشمن را از پا دربیاورد.

