تشییع پیکر رهبر انقلاب در حال برنامه‌ریزی است/ رسانه‌ها از گمانه‌زنی و اعلام خبر غیررسمی اجتناب کنند

تشییع پیکر رهبر انقلاب در حال برنامه‌ریزی است/ رسانه‌ها از گمانه‌زنی و اعلام خبر غیررسمی اجتناب کنند
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با اشاره به گمانه‌زنی‌ها درباره زمان تشییع پیکر رهبر انقلاب اعلام کرد: مراسم وداع با پیکر نازنین و تشییع بدن مطهر امام شهیدمان حضرت سید علی خامنه‌ای ( رضوان الله تعالی علیه) در حال برنامه ریزی همه جانبه از سوی نهادهای مسئول می‌باشد و لازم است همه رسانه‌ها از گمانه‌زنی و اعلام خبر غیررسمی اجتناب ورزند.

به گزارش ایلنا، اطلاعیه مهم شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی به این شرح است:
 
با ابراز احترام عمیق به احساسات بی نظیر ملت قدرشناس ایران به ساحت رهبر شهید امت اسلام، آیت الله سید علی خامنه ای و با تشکر قلبی از حضور بی نظیر شبانه ملت در مساجد و میادین و خیابان‌ها در تهران و سراسر کشور، به استحضار مردم عزیز می‌رساند مراسم وداع با پیکر نازنین و تشییع بدن مطهر امام شهیدمان حضرت سید علی خامنه‌ای ( رضوان الله تعالی علیه) در حال برنامه ریزی همه جانبه از سوی نهادهای مسئول می‌باشد و لازم است همه رسانه‌ها از گمانه‌زنی و اعلام خبر غیررسمی اجتناب ورزند و اطلاعیه‌های مراسم وداع و تشییع صرفا از سوی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی به استحضار ملت شهیدپرور ایران و عاشقان آن شهید جلیل القدر و رهروان راه او خواهد رسید.
 
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی

 

