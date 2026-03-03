آغاز موج شانزدهم عملیات وعده صادق ۴ با رمز مقدس یا علی بن ابی طالب (ع)
روابط عمومی ساه از آغاز موج شانزدهم عملیات وعده صادق ۴ با رمز مقدس یا علی بن ابی طالب (ع) با انبوه موشکها و پهپادهای نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بر علیه قلب سرزمینهای اشغالی خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از سپاه نیوز، موج شانزدهم عملیات وعده صادق ۴ با رمز مقدس یا علی بن ابی طالب (ع) با انبوه موشکها و پهپادهای نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بر علیه قلب سرزمینهای اشغالی آغاز شد.
جزئیات این عملیات تا دقایقی دیگر به اطلاع ملت شریف ایران رسانده میشود.