پیام تسلیت رئیس قوه قضاییه در پی شهادت خواهر محمدرضا و هاشم شهریاری
رئیس دستگاه قضا شهادت خواهر محمدرضا و هاشم شهریاری را در جریان تجاوز ددمنشانه رژیمهای سفاک آمریکا و صهیونی تسلیت گفت.
به گزارش ایلنا، حجت الاسلام محسنی اژهای در پی شهادت همشریه محمدرضا و هاشم شهریاری در جریان تجاوز ددمنشانه رژیمهای سفاک آمریکا و صهیونی پیام تسلیتی صادر کرد.
متن پیام رئیس قوه قضاییه به این شرح است.
بسمالله الرحمن الرحیم
آقایان محمدرضا و هاشم شهریاری شهادت همشیره مکرمهتان در جریان تجاوز ددمنشانه رژیمهای سفاک آمریکا و صهیونی را به شما و خانواده معزز، تبریک و تسلیت میگویم و از خداوند متعال، علوّ درجات و رحمت و مغفرت برای آن فقیده سعیده و صبر جمیل و اجر جزیل برای شما و همه بازماندگان مسئلت دارم.
غلامحسین محسنی اژهای.