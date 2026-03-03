پیام تسلیت رئیس قوه قضاییه در پی شهادت خواهر محمدرضا و هاشم شهریاری

رئیس دستگاه قضا شهادت خواهر محمدرضا و هاشم شهریاری را در جریان تجاوز ددمنشانه رژیم‌های سفاک آمریکا و صهیونی تسلیت گفت.

به گزارش ایلنا، حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در پی شهادت همشریه محمدرضا و هاشم شهریاری در جریان تجاوز ددمنشانه رژیم‌های سفاک آمریکا و صهیونی پیام تسلیتی صادر کرد.

متن پیام رئیس قوه قضاییه به این شرح است.

بسم‌الله الرحمن الرحیم

آقایان محمدرضا و هاشم شهریاری شهادت همشیره مکرمه‌تان در جریان تجاوز ددمنشانه رژیم‌های سفاک آمریکا و صهیونی را به شما و خانواده معزز، تبریک و تسلیت می‌گویم و از خداوند متعال، علوّ درجات و رحمت و مغفرت برای آن فقیده سعیده و صبر جمیل و اجر جزیل برای شما و همه بازماندگان مسئلت دارم.

غلامحسین محسنی اژه‌ای.

 

