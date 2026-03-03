هیچ از یک جنایات و کشتارهای مظلومانه آمریکایی - صهیونی بدون پاسخ نخواهد ماند

به گزارش ایلنا به نقل از سپاه نیوز، اطلاعیه شماره ۱۵ روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به شرح زیر است:

ارتش جنایتکار آمریکا و رژیم صهیونیستی در ۴ روز اخیر جنگ برخلاف ادعا و تبلیغ دروغین حمله و آسیب به مراکز نظامی ایران، با هدف ایجاد رعب و وحشت عمومی مجموعه ای از حملات بزدلانه به مدارس، بیمارستان‌ها، ورزشگاه ها، رستوران‌ها و تالارهای عروسی داشته که منجر به شهادت بیش از ۷۰۰ تن از شهروندان مظلوم ایرانی و زخمی شدن تعدادی از عزیزانمان شده است.

تنها در ۲۴ ساعت گذشته در ادامه اقدامات ضدانسانی، متجاوزان با شلیک یک موشک «تام هاوک» به یک منزل مسکونی در شهرستان اشنویه کلیه اعضای مظلوم یک خانواده را به شهادت رساندند.

با اصابت یک موشک هواپایه آمریکایی به یک خودرو شخصی در شهرستان سلمان نیز ۵ نفر به فیض شهادت رسیدند.

همچنین اصابت موشک‌ ارتش تروریستی آمریکا به یک منزل مسکونی در محله قاسمیه ارومیه نیز منجر به شهادت یک زوج سالمند شد.

به دنبال تجاوزات کور آمریکا به مدارس و ورزشگاه‌ها در روزهای گذشته، امروز نیز یک تالار عروسی و چند منزل مسکونی در شهرستان کنگاور مورد هدف قرار گرفتند.

جنایتکاران آمریکایی و صهیونیستی بدانند هیچ از یک این جنایت‌ها و کشتارهای مظلومانه بدون پاسخ نخواهند ماند. جنگ علیه آمریکا و رژیم غاصب در سطح و لایه‌های عمیق تر دنبال خواهد شد.

ضروری است مجامع بین‌المللی و نهادهای حقوق بشری نیز ضمن شکست سکوت خود در قبال این جنایات ضدانسانی و کشتار غیرنظامیان نسبت به محاکمه و مجازات جلادان ارتش صهیونیستی _ آمریکایی اقدام نمایند.