سازمان ملل اقدامی فوری برای متوقف کردن جنایات آمریکاواسرائیل انجام دهد

به گزارش ایلنا، سفیر ایران در وین گفت: سازمان ملل باید اقدامی فوری برای متوقف کردن جنایات آمریکا و اسرائیل علیه ایران انجام دهد و آن‌هایی را که مسئول این جنایات هستند، در پیشگاه عدالت قرار دهد. 

این اظهارات از سوی اسدالله اشراق جهرمی سفیر ایران در وین در حالی مطرح شده که روز شنبه آمریکا و اسرائیل به صورت مشترک حملاتی را علیه ایران انجام دادند که به شهادت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر انقلاب و جمعی دیگر منجر شد. 

به نقل از خبرگزاری نووستی، جهرمی ادامه داد: سازمان ملل باید اقداماتی فوری در قبال این جنایات جنگی و علیه بشریت انجام دهد. 

این دیپلمات ایرانی همچنین گفت: تهران مایل است تا با آژانس انرژی اتمی همچنان همکاری خود را حفظ کند. 

وی افزود: تاکنون هیچ اطلاعاتی درباره وضعیت تاسیسات اتمی ایران که هدف حملات اخیر قرار گرفته‌اند، وجود ندارد. 

اشراق جهرمی همچنین گفت: تهران به دنبال حفظ تماس با کشورهای حوزه خلیج فارس است

سفیر ایران در وین خاطرنشان کرد: «تهران مایل نیست که به خواهران و برادرانش در کشورهای حوزه خلیج فارس آسیبی وارد کند و اقدامات ایران فقط و فقط علیه پایگاه‌های نظامی در این کشورهاست.»

 

