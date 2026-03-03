با صلابت و مقتدرانه از کیان اسلامی و وطن عزیزمان با بذل جان دفاع می کنیم

سردار موسوی اظهار کرد: استکبار جهانی و صهیونیست های وحشی به رهبری آمریکای خبیث در تجاوزی ددمنشانه و سبوعانه، ملت قهرمان و انقلابی ایران، امت اسلامی و همه آزادگان جهان را از وجود رهبری نستوه و قائد عظیم الشأن حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای اسوه ایمان، علم، حکمت، شجاعت و تقوا محروم کرد.

وی خاطر نشان کرد: کوردلان جاهل غافل هستند وجود عرشی وسعت یافته و روح مطهر امام شهیدمان گشاده دست‌تر و توانمندتر در راهبری و تمشیت امور دارد و آثار پر برکت آن امام همام در فرماندهی و کنترل منظومه قدرتمند نیروهای مسلح همچون ۳۷ سال هدایت و رهبری حکیمانه و عزتمندانه به وضوح احساس می شود و قابل درک است.

فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در این پیام تاکید کرد: ضمن عرض تبریک و تسلیت به ساحت مقدس حضرت حجه ابن الحسن(عج) ما رزمندگان جان برکف نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در این لحظات سرنوشت ساز به شما ملت عزیز اطمینان می دهیم که با اتکال به ذات اقدس الهی و استعانت از عنایات خاصه ائمه معصومین(ع) و روح بلند و ملکوتی قائد شهیدمان همچون آوردگاه های پیشین، با صلابت و مقتدرانه، از کیان اسلامی، وطن عزیزمان و ملت شریف و نجیب با بذل جان دفاع خواهیم کرد و متقابلاً انتظار داریم تا شما ایرانیان بصیر و وظیفه شناس که مدال افتخار حدود ۵ دهه ولایت مداری، وطن دوستی، غیرت و پایمردی را بر سینه دارید، یکپارچه و منسجم، پاسدار اتحاد مقدس و میراث دار دارایی های گران سنگ امامین انقلاب اسلامی بوده و با صبوری و در میدان بودن، مایه مباهات امت اسلامی و آزادگان جهان قرار گیرید. انشاالله