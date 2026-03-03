به گزارش ایلنا، در پی حمله جنایتکارانه آمریکا و رژیم غاصب صهیونیستی به مجتمع غنی‌سازی شهید احمدی‌روشن نطنز (بعدازظهر یکشنبه ۱۰ اسفند ۱۴۰۴) که مغایر با قوانین و تعهدات بین‌المللی از جمله معاهده NPT و سایر مقررات مرتبط با ایمنی و امنیت هسته‌ای است، بررسی‌های فنی و تخصصی درباره احتمال انتشار آلودگی پرتوزا در محدوده این مجتمع انجام شد.



سازمان انرژی اتمی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد، به اطلاع مردم شریف ایران می‌رساند با توجه به تمهیدات پیش‌بینی‌شده، برنامه‌ریزی‌های قبلی و داده‌های ثبت‌شده توسط سامانه‌های پایش، هیچ‌گونه نشت مواد پرتوزا در این مجتمع به ثبت نرسیده است. بنابراین، هیچ خطری ساکنان مناطق اطراف این سایت را تهدید نمی‌کند و وضعیت از نظر ایمنی پرتوی در شرایط پایدار و تحت کنترل کامل قرار دارد.