معتمدیان:
قول میدهیم هیچ کمبودی در کالاهای اساسی نباشد
کد خبر : 1758217
به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدمعتمدیان درباره تامین کالاهای اساسی گفت:مردم هیچ نگرانی نداشته باشند؛ ما این قول را میدهیم هیچ کمبودی در تامین کالاهای اساسی نباشد.
استاندار تهران خاطر نشان کرد: مصرف مرغ در شرایط عادی روزانه دو تن است و در این شرایط روزانه بیش از دو تن روزانه مرغ گرم وارد استان میشود.
وی ادامه داد:فقط روزهای اول به دلیل اخلالی که در بحث حمل نقل داشتیم یک مقدار کمبود داشتیم و باتوجه به ذخایری که از گذشته داشتیم وارد بازار کردیم و از نظر فروانی مشکل خاصی نداشتیم.