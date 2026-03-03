به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدمعتمدیان درباره تامین کالاهای اساسی گفت:مردم هیچ نگرانی نداشته باشند؛ ما این قول را می‌دهیم هیچ کمبودی در تامین کالاهای اساسی نباشد.

استاندار تهران خاطر نشان کرد: مصرف مرغ در شرایط عادی روزانه دو تن است و در این شرایط روزانه بیش از دو تن روزانه مرغ گرم وارد استان می‌شود.

وی ادامه داد:فقط روزهای اول به دلیل اخلالی که در بحث حمل نقل داشتیم یک مقدار کمبود داشتیم و باتوجه به ذخایری که از گذشته داشتیم وارد بازار کردیم و از نظر فروانی مشکل خاصی نداشتیم.

انتهای پیام/