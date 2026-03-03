عارف برنامه «مقاوم‌سازی اقتصاد و دفاع غیرنظامی در شرایط اضطراری» را ابلاغ کرد

معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر معاون اول رئیس‌جمهوری از ابلاغ برنامه «مقاوم‌سازی اقتصاد ملی و دفاع غیرنظامی در شرایط اضطراری» از سوی محمدرضا عارف خبر داد.

به گزارش ایلنا، عباس پازوکی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «‌امروز برنامه مقاوم‌سازی اقتصاد ملی و دفاع غیرنظامی در شرایط اضطراری با ابلاغ معاون اول رئیس‌جمهور وارد مرحله اجرا شد؛ نقشه‌ای که از پیش طراحی شده تا حتی در سخت‌ترین شرایط، جریان زندگی مردم و تأمین نیازهای اساسی بدون وقفه ادامه یابد. بر همین اساس هم این روزها معاون اول مشغول بازدید میدانی از نحوه اجرای برنامه‌هاست.

امروز دولت جمهوری اسلامی ایران با هدایت رئیس‌جمهور شجاع، مدبر و ایثارگر و همراهی کابینه‌ای مجرب و میدانی، در برابر جنگ ترکیبی و فشارهای محور جنایتکار آمریکایی ـ صهیونیستی نه منفعل است و نه غافلگیر؛ بلکه با برنامه حرکت می‌کند و با ابتکار عمل پیش می‌رود.

پیام روشن است: ایران در میدان اقتصاد و امنیت ملی مقتدرانه ایستاده است و این اراده ملی است که سرنوشت این تقابل تاریخی میان دو جبهه نور و ظلمت را رقم خواهد زد.»

