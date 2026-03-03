به گزارش ایلنا، الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت، در حساب کاربری خود در شبکه ایکس نوشت: در حالی که مداخله‌ خارجی با هدف تحمیل ناامنی، تجزیه ایران، تخریب زیرساخت‌ها و کشتار مردم بی‌گناه ادامه دارد، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با تمام توان برای دفاع از سرزمین و امنیت شهروندان در میدان هستند.

در این روزهای سخت، مردم ایران کنار یکدیگر ایستاده‌اند. حضور شکوهمند آنان در تشییع دختران میناب، جلوه‌ای روشن از همبستگی ملی و پایداری اجتماعی است.

ایران در طول قرن‌ها بارها از جنگ‌ها و تجاوزها، استوار و سرافراز عبور کرده است و این بار نیز با اتکا به انسجام ملی، مسیر خود را ادامه خواهد داد.

دولت با بسیج همه ظرفیت‌ها، در کنار مردم و نیروهای مسلح، برای ایران و برای صیانت از جان، کرامت و آرامش ایرانیان و دفاع از هویت تمدنی ایران، در میدان است.

