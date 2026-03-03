با عاملان اقدام علیه امنیت ملی، مماشات نخواهیم کرد

به گزارش ایلنا، مواضع گروهک‌های ضد انقلاب متخاصم در اقلیم کردستان عراق که درحال برنامه‌ریزی برای نفوذ و اقدام علیه حریم مقدس میهن اسلامی بودند، درپی یک عملیات اطلاعاتی هدفمند و با پرتاب ۳۰ فروند پهپاد، توسط یگان پهپادی نیروی زمینی سپاه قدرتمندانه منهدم شدند.