به گزارش ایلنا به نق از پایگاه اطلاع رسانی سپاه، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز سه شنبه ۱۲ اسفندماه در اطلاعیه ای اعلام کرد: دومین سامانه پدافندی ضد موشکی تاد آمریکا در منطقه غرب آسیا مورد اصابت موشکهای نقطه زن هوافضای سپاه پاسداران قرار گرفت و از مدار عملیاتی خارج شد.

در ادامه اطلاعیه سپاه آمده است: روز گذشته نیز رادار تاد مستقر در پایگاه الرویس امارات منهدم گشته بود. با انهدام این دو سامانه دست موشکی جمهوری اسلامی ایران برای اصابت موفق اهداف باز شد.

