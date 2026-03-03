انتشار جزئیات محل حمله، مصداق همکاری با دشمن است

به گزارش ایلنا از استانداری قم در این اطلاعیه آمده‌است: بدینوسیله به اطلاع عموم اصحاب رسانه، فعالان فضای مجازی و شهروندان عزیز استان قم می‌رساند هرگونه انتشار، بازنشر یا اشتراک‌گذاری تصاویر، فیلم و اطلاعات دقیق (شامل مختصات، وضعیت، خسارات یا حضور نیروها) از محل حمله دشمن به منزله اقدامی علیه امنیت ملی تلقی شده و به طور مستقیم به معنای کمک و تسهیل‌کننده حملات دقیق مجدد دشمن می‌باشد.