ستاد ساماندهی فضای مجازی قم:

انتشار جزئیات محل حمله، مصداق همکاری با دشمن است

ستاد ساماندهی فضای مجازی و رسانه قم در اطلاعیه شماره یک خود اعلام کرد: انتشار جزییات محل حمله دشمن، مصداق همکاری با دشمن است و پیگرد قانونی قطعی دارد.

به گزارش ایلنا از استانداری قم در این اطلاعیه آمده‌است: بدینوسیله به اطلاع عموم اصحاب رسانه، فعالان فضای مجازی و شهروندان عزیز استان قم می‌رساند هرگونه انتشار، بازنشر یا اشتراک‌گذاری تصاویر، فیلم و اطلاعات دقیق (شامل مختصات، وضعیت، خسارات یا حضور نیروها) از محل حمله دشمن به منزله اقدامی علیه امنیت ملی تلقی شده و به طور مستقیم به معنای کمک و تسهیل‌کننده حملات دقیق مجدد دشمن می‌باشد.

 همچنین ممنوعیت انتشار هرگونه فیلم، عکس و اطلاعات در کانال‌ها، گروه‌ها و فضای مجازی به صورت مطلق اعلام می‌شود.

انتشار این اطلاعات مصداق مشارکت در اقدامات علیه امنیت ملی تلقی شده و مشمول مجازات‌های سنگین قانونی خواهد بود.

این اقدام تحت پیگرد مراجع قضایی و امنیتی قرار داشته و شامل این موارد است: جرم علیه امنیت ملی؛ انتشار عامدانه اطلاعاتی که می‌تواند به حفظ امنیت کشور لطمه وارد کند.

نقض قانون جرایم رایانه‌ای؛ مواردی که منجر به اخلال در نظم عمومی یا انتشار محتوای محرمانه شود.

تشویش اذهان عمومی؛ اقدامات فاقد مجوز که باعث ایجاد وحشت و نگرانی در سطح جامعه شود.

هرگونه مشاهده تخلف، توسط ستاد ساماندهی فضای مجازی رصد شده و با متخلف بدون اغماض و به‌طور مستقیم جهت برخورد قانونی به مراجع ذی‌صلاح معرفی خواهد شد.

از همکاری عموم مردم عزیز استان قم در حفظ آرامش و امنیت استان کمال تشکر را داریم.

