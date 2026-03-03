وی افزود: بر اساس این گزارش‌، ان شاءالله روزهای آینده، روزهای پیروزی بیشتر و آرامش ملت ایران خواهد بود. ما بر منابع و پایگاه‌های دشمن مسلط هستیم. روزانه بخش قابل توجهی از امکانات دشمن توسط نیروهای ما نابود و ویران می‌شود.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اضافه کرد: توفیقات و پیروزهای نیروهای مسلح در این ایام، فراتر از تصور و انتظار بوده است؛ لذا اعضای کمیسیون از پیروزی‌ها و پاسخ‌های قاطع و عبرت آموز نیروهای مسلح به دشمن متجاوز در سرزمین‌های اشغالی و منطقه تقدیر و تشکر کردند. همچنین از حماسه مقاومت امت اسلامی در منطقه تجلیل شد.

وی در ادامه گفت: از همراهی عموم مردم منطقه و مسلمانان با جمهوری اسلامی ایران و همدردی با ملت ایران در موضوع شهادت رهبر انقلاب و همراهی آن‌ها در تنبیه دشمن متجاوز تقدیر شد.

رضایی تصریح کرد: در ادامه جلسه امروز بر لزوم برخورد قاطع با تحرکات ضدانقلاب تاکید شد. مطالبه ما از نیروهای مسلح حمله به سایر تجهیزات و پایگاه‌های دشمن است و هیچ کسی در مجلس حرفی از آتش بس و توقف انتقام از دشمن در شرایط فعلی را ندارد و همه ما مصمم به انتقام سخت از دشمن هستیم. باید همه پایگاه های دشمنان آمریکایی و صهیونیستی در منطقه نابود شود. چشم انداز ما در جنگ فعلی تنبیه دشمن متجاوز است.

وی با اشاره به حضور حماسی مردم در سطح شهر گفت: از حضور حماسی مردم در نقاط مختلف کشور و تلاش نیروهای انتظامی و بسیج در برقراری امنیت کشور تقدیر شد. معاون وزیر خارجه نیز گزارشی از تحولات دستگاه دیلماسی در حوزه سیاست خارجی ارائه کرد.