در کمیسیون امنیت ملی مطرح شد

روزهای آینده، روزهای پیروزی بیشتر و آرامش ملت ایران خواهد بود

روزهای آینده، روزهای پیروزی بیشتر و آرامش ملت ایران خواهد بود
سخنگوی کمیسیون امنیت و سیاست خارجی مجلس گفت: ان شاءالله روزهای آینده، روزهای پیروزی بیشتر و آرامش ملت ایران خواهد بود. ما بر منابع و پایگاه‌های دشمن مسلط هستیم. روزانه بخش قابل توجهی از امکانات دشمن توسط نیروهای ما نابود و ویران می‌شود.

به گزارش ایلنا، ابراهیم رضایی در توضیح جلسه امروز (سه‌شنبه ۱۲ اسفند) کمیسیون امنیت و سیاست خارجی مجلس اظهار کرد: در ابتدای جلسه گزارشی از تحولات کشور و بین‌المللی و واکنش کشورهای مختلف نسبت به جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی ارائه شد، همچنین در خصوص پاسخ‌های کوبنده نیروهای مسلح ما نیز گزارشی داده شد.

وی افزود: بر اساس این گزارش‌، ان شاءالله روزهای آینده، روزهای پیروزی بیشتر و آرامش ملت ایران خواهد بود. ما بر منابع و پایگاه‌های دشمن مسلط هستیم. روزانه بخش قابل توجهی از امکانات دشمن توسط نیروهای ما نابود و ویران می‌شود.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اضافه کرد: توفیقات و پیروزهای نیروهای مسلح در این ایام، فراتر از تصور و انتظار بوده است؛ لذا اعضای کمیسیون از پیروزی‌ها و پاسخ‌های قاطع و عبرت آموز نیروهای مسلح به دشمن متجاوز در سرزمین‌های اشغالی و منطقه تقدیر و تشکر کردند. همچنین از حماسه مقاومت امت اسلامی در منطقه تجلیل شد.

وی در ادامه گفت: از همراهی عموم مردم منطقه و مسلمانان با جمهوری اسلامی ایران و همدردی با ملت ایران در موضوع شهادت رهبر انقلاب و همراهی آن‌ها در تنبیه دشمن متجاوز تقدیر شد.

رضایی تصریح کرد: در ادامه جلسه امروز بر لزوم برخورد قاطع با تحرکات ضدانقلاب تاکید شد. مطالبه ما از نیروهای مسلح حمله به سایر تجهیزات و پایگاه‌های دشمن است و هیچ کسی در مجلس حرفی از آتش بس و توقف انتقام از دشمن در شرایط فعلی را ندارد و همه ما مصمم به انتقام سخت از دشمن هستیم. باید همه پایگاه های دشمنان آمریکایی و صهیونیستی در منطقه نابود شود. چشم انداز ما در جنگ فعلی تنبیه دشمن متجاوز است.

وی با اشاره به حضور حماسی مردم در سطح شهر گفت: از حضور حماسی مردم در نقاط مختلف کشور و تلاش نیروهای انتظامی و بسیج در برقراری امنیت کشور تقدیر شد. معاون وزیر خارجه نیز گزارشی از تحولات دستگاه دیلماسی در حوزه سیاست خارجی ارائه کرد.

اخبار مرتبط
قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل