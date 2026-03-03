بازدید سرزده دادستان تهران از شعب کشیک دادسرای عمومی و انقلاب تهران

علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران در یوم جاری ۱۲ اسفندماه از شعب کشیک دادسرای عمومی و انقلاب تهران بازدید به عمل آورد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، علی صالحی در روز سه‌شنبه ۱۲ اسفند ماه در بازدیدی سرزده به شعب کشیک دادسرای عمومی و انقلاب تهران مراجعه و  ضمن تسلیت شهادت رهبر معظم انقلاب امام خامنه‌ای (قدس سره) و مردم مظلوم ایران، اظهار داشت: خدمت به مردم تحت هر شرایطی بی وقفه باید ادامه داشته باشد و دادسرای عمومی و انقلاب تهران نیز در کنار رزمندگان اسلام و محافظان امنیت در شرایط کنونی هم لحظه ای از خدمت رسانی به مردم امتناع نخواهد کرد.

 وی افزود: ارائه خدمات قضایی به مردم حتی در شرایط جنگی هم لحظه ای نباید متوقف شود و مردم اطمینان داشته باشند که روند رسیدگی به امور مردم بصورت شبانه روزی ادامه دارد.

صالحی اظهار داشت: پیرو فرمایش رهبر شهید انقلاب که فرمودند: دستگاه قضا باید به جایی برسد که هر مظلومی خود را به ساحل امن آن برساند، به مردم اطمینان داد که روند خدمت رسانی قضایی متوقف نخواهد شد.

وی افزود: برهم زنندگان امنیت مردم به هر نحوی که باشد، آگاه باشند دادستانی تهران خط قرمز خویش را امنیت مردم می‌داند و به شدت با اخلال گران امنیت مردم به هر صورت که باشد برخورد قاطع خواهد کرد.

 وی در پایان این بازدید، از همکاران قضایی و اداری دادسرای عمومی و انقلاب تهران که مجاهدانه خدمت رسانی به شهروندان را در اولویت خود قرار داده اند تشکر نمود.

