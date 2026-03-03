سخنگوی دولت خبر داد:

تشکیل ۴ کارگروه مختلف برای رسیدگی به امورات مردم در ایام جنگ

سخنگوی دولت از تشکیل ۴ کارگروه مختلف برای رسیدگی به امورات مردم در ایام جنگ خبر داد.

به گزارش ایلنا، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت در گفت‌وگوی تلویزیونی با شبکه خبر، گفت: همه تدابیر برای تداوم خدمت‌رسانی به مردم در ایام جنگ درنظر گرفته شده است، حتی اگر نیاز باشد، بعضی از نانوایی ها سه شیفته فعال باشند، هستند، پمپ بنزین ها در مسیرهای مواصلاتی و جاده‌ها و بین‌راه‌ها درحال خدمت‌رسانی به مردم هستند. 

وی افزود: درخصوص موضوعات دیگر از جمله ترخیص کالا و بنادر مردم نگران نباشند با پیگیری‌های وزیر محترم راه و شهرسازی در حال انجام است.

سخنگوی دولت تاکید کرد: درمورد کالاهای اساسی بنزین و دارو درحال حاضر، هیچ مشکلی نداریم. برای ارائه بهتر خدمات به مردم در این ایام، ۴ کارگروه در دولت تشکیل داده‌ایم از جمله کارگروه اقتصادی برای رسیدگی به امورات بانکی مردم.

