دست موشکی جمهوری اسلامی ایران برای اصابت موفق اهداف باز شد
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: با انهدام دو سامانه تاد مستقر در منطقه غرب آسیا، دست موشکی جمهوری اسلامی ایران برای اصابت موفق اهداف باز گردید.
به گزارش ایلنا به نقل از سپاهنیوز، دومین سامانه پدافندی ضد موشکی تاد آمریکا در منطقه غرب آسیا مورد اصابت موشکهای نقطه زن هوافضای سپاه پاسداران قرار گرفت و از مدار عملیاتی خارج شد.
روز گذشته نیز رادار تاد مستقر در پایگاه الرویس امارات منهدم گشته بود.
با انهدام این دو سامانه دست موشکی جمهوری اسلامی ایران برای اصابت موفق اهداف باز گردید.