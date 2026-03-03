دست موشکی جمهوری اسلامی ایران برای اصابت موفق اهداف باز شد

به گزارش ایلنا به نقل از سپاه‌نیوز، دومین سامانه پدافندی ضد موشکی تاد آمریکا در منطقه غرب آسیا مورد اصابت موشکهای نقطه زن هوافضای سپاه پاسداران قرار گرفت و از مدار عملیاتی خارج شد.